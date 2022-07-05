Иллюзия низких цен: Автомобильный рынок готовится к параллельному импорту

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ситуация с ценами на российском рынке автомобилей в течение года будет улучшаться. По его словам, обстановка стабилизируется, предпосылок к резким скачкам стоимости уже нет.

«Сейчас цена, наоборот, стабилизируется, она не снизилась существенно, потому что есть инерция относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих. Цикл производства автомобилей занимает около трех—четырех месяцев, поэтому как раз то, что в январе, феврале и марте приобреталось, сейчас выходит в рынок», - приводит его слова РИА Новости.

В конце июня министр отмечал, что стоимость новых автомобилей в стране с начала года выросла на 25-30%. Тогда же было принято решение о выделении 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса на автомобили.