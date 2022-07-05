Иллюзия низких цен: Автомобильный рынок готовится к параллельному импорту
Глава Минпромторга пообещал стабилизацию цен на авто в течение года, эксперты предупреждают, что серьезного «отката» не случится из-за дефицита и нерешенных вопросов с доставкой.
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ситуация с ценами на российском рынке автомобилей в течение года будет улучшаться. По его словам, обстановка стабилизируется, предпосылок к резким скачкам стоимости уже нет.
«Сейчас цена, наоборот, стабилизируется, она не снизилась существенно, потому что есть инерция относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих. Цикл производства автомобилей занимает около трех—четырех месяцев, поэтому как раз то, что в январе, феврале и марте приобреталось, сейчас выходит в рынок», - приводит его слова РИА Новости.
В конце июня министр отмечал, что стоимость новых автомобилей в стране с начала года выросла на 25-30%. Тогда же было принято решение о выделении 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса на автомобили.
При этом директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи сказала в беседе с «Радиоточкой НСН», что корректировка цен в ближайшее время действительно ожидается, но рассчитывать на существенное снижение не стоит.
«Может быть коррекция цен, потому что они сильно скакнули в марте-апреле, а потом мы увидели некоторое снижение цен на запчасти в мае-июне. Скорее, можно говорить о коррекции цен, но ожидать, что они снизятся по сравнению с январем, не стоит. Цены будут зависеть от того, во сколько будет обходиться доставка, растаможка запчастей или автомобилей, что будет с рублем и от ряда других вещей», - отметила она.
Накануне Минпромторг скорректировал список товаров для параллельного импорта. В него добавили и продукцию компании BMW. Арабаджи подчеркнула, что схема с параллельным импортом может существенно помочь в доставке запчастей, с автомобилями ситуация обстоит сложнее.
«С автомобилями есть сложность с получением ПТС по параллельного импорту, с запчастями попроще. Они будут закупаться на свободном рынке. Они и раньше поступали, и были оригинальные запчасти дешевле, чем у официальных дилеров. Но с другой стороны, нужно организовывать доставку, а она сейчас проблематична. Не все согласны продавать российским компаниям, везти в Россию, страховать, поэтому пока сложно сказать стопроцентно, что запчасти подешевеют», - объяснила эксперт.
На российском рынке новых автомобилей сложилась патовая ситуация, когда не хватает и машин, и покупателей, сказал на пресс-конференции в НСН автоэксперт, заместитель главного редактора журнала «За рулем» Игорь Моржаретто.
«Непонятно, когда будут поступления по большинству марок. Большинство зарубежных компаний приостановили или вообще прекратили деятельность в России. На сегодняшний день из 20 автомобильных заводов в России работают полтора. Работает только китайский завод Haval в Тульской области и завод УАЗ – не в полную силу, но работает. Все остальное стоит, и в связи с дефицитом и неопределенностью курса рубля у нас случилась патовая ситуация», - отмечал он.
По его словам, те, кто хотел купить машины, это уже сделали, а остальных смущают высокие цены.
С ним частично согласилась директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи. Она подтвердила, что сейчас есть проблема с наличием автомобилей, особенно популярных в приятных комплектациях, при этом можно сказать, что остатки автомобилей постепенно распродаются – покупатели все-таки находятся.
Особым спросом пользуются автомобили в бюджете до 500 тысяч или в пределах миллиона рублей. По словам руководителя отдела подбора автомобилей KARBERI Олега Коваленко, россияне экономят и снижают требования к маркам авто.
«Здесь две категории людей. Одни адекватно понимают рынок и пытаются найти Volkswagen Polo, Kia Rio или Hyundai Solaris, а вторая категория хочет за миллион не ширпотребные машины, а "что-то интересное". Лидеры – это корейцы: Kia, Hyundai, а также Volkswagen Polo и Skoda. В сегменте дороже 2 млн рублей лидирует Mazda, из немецких автомобилей BMW – и новые поколения и максимально старые. И в премиальном сегменте Porsche ищут точечно», - отметил руководитель отдела подбора автомобилей KARBERI», - рассказал он.
В свою очередь, управляющий директор бренда BMW ГК Автодом Сергей Плетнев на пресс-конференции в НСН назвал иллюзией мнение о том, что за рубежом сейчас можно купить машины в разы дешевле, чем в России.
«Обменный курс совсем другой, перевод денег имеет сложности, и вся логистика настолько нарушена, что просто так привезти, как это можно было сделать в середине "нулевых", невозможно. Получается, что не так все дешево и просто, и отбивается охота этого сладкого продукта по очень заманчивой цене. <...> Иллюзия купить машину там гораздо дешевле, чем здесь, растает с первыми такими продажами», - объяснил эксперт.
Он также добавил, что продажи автомобилей в России упали в десять раз, при этом модели все равно исчезают, покупатели не знают, к чему готовиться в будущем.
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