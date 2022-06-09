Lada без подушек и цены без снижений: Как выживает авторынок под санкциями
Автоэксперты в эфире НСН рассказали о состоянии рынка в России и мире, о падении спроса и предложения, а также посоветовали привыкать жить в новых реалиях.
На фоне санкций и мирового экономического кризиса российский автопром продолжает штормить. Утром в четверг, 9 июня, компания Volkswagen предложила сотрудникам завода в Нижнем Новгороде добровольно уволиться в течение июня, получив компенсацию за шесть месяцев. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Простой на производстве продолжается с марта из-за санкций против группы ГАЗ, на базе которой осуществляется контрактная сборка Volkswagen/Skoda. В компании работали около 200 человек. По словам одного из работников, им предложили расторгнуть трудовые договоры по соглашению сторон и получить за это до шести окладов. При этом компания утверждает, что «массового сокращения для работников Нижнего Новгорода в настоящий момент нет».
А накануне, 8 июня, «АвтоВАЗ» сообщил о возобновлении выпуска автомобилей после длительного перерыва. Как отмечается в сообщении компании, 8 июня «с конвейера сошли первые LADA Granta Classic 2022 модельного года». Однако радостная весть была омрачена сообщениями в СМИ, согласно которым у самого простого седана будут отсутствовать подушки безопасности, АБС и тревожная кнопка ЭРА-ГЛОНАСС.
В автоиндустрии этот факт не подтвердили, но и не опровергли. Директор по связям с общественностью ООО «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что данные о комплектации автомобилей еще закрыты.
«Все детали о комплектации автомобиля Lada Granta будут объявлены чуть-чуть позднее», - пояснил он.
При этом опрошенные НСН эксперты не стали давать советов по приобретению машин без подушек безопасности, отметив, что это является личным делом каждого. Однако упрощенные машины Lada, скорее всего, будут выпускаться до тех пор, пока в стране не наладят свое производство комплектующих или поставку китайских, объяснила «Радиоточке НСН» директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.
«Вам сейчас никто не даст ответ на вопрос, когда перестанут выпускать автомобили без подушек безопасности. Все зависит от того, когда АвтоВАЗ и другие компании, столкнувшиеся с этими же проблемами, смогут заменить поставщиков компонентов и производить подушки, АБС и т.д. Как только они сертифицируют все это и начнут получать в необходимом объеме, тогда они и будут производить автомобили в комплектации, которые были ранее. Что касается покупки, я никогда никому ничего не советую и не отговариваю, это личное дело каждого. Каждый должен посмотреть предложение на рынке новых или подержанных автомобилей и решить для себя, что человеку важно. У каждого решение будет свое. Установить ГЛОНАСС в автомобиль теоретически можно, все остальное – надо будет смотреть по конструкции автомобиля», - рассказала Арабаджи.
При этом международный рынок автомобилей также несет потери. Компании на фоне перебоев с поставками сырья и комплектующих из России и Украины вынуждены повышать цены на свою продукцию, что делает машину предметом роскоши. По словам Арабаджи, отсутствие части важных деталей в России было вызвано «разделением труда» с другими странами мира, которые теперь тоже остались без поставок из РФ.
«Разговор о том, почему у нас не налажен выпуск подушек, растянется на полтора дня. У нас было мировое разделение труда. Теперь мы столкнулись с нехваткой чего-то одного, а мировой автопром столкнулся с нехваткой другого, что поставляла Россия, Украина», - добавила она.
В свою очередь, управляющий директор бренда BMW ГК Автодом Сергей Плетнев на пресс-конференции в НСН назвал иллюзией мнение о том, что за рубежом сейчас можно купить машины в разы дешевле, чем в России.
«Виртуальный курс нашей валюты создает ложное впечатление, что сейчас, пересчитав прайс в Западной Европе, стоимость автомобиля там в три раза ниже, чем здесь, можно кого-то зарядить, он привезет и официально растаможит. На практике все совсем не так. Обменный курс совсем другой, перевод денег имеет сложности и вся логистика настолько нарушена, что просто так привезти, как это можно было сделать в середине "нулевых", невозможно. Получается, что не так все дешево и просто, и отбивается охота этого сладкого продукта по очень заманчивой цене. <...> Иллюзия купить машину там гораздо дешевле, чем здесь, растает с первыми такими продажами», - спрогнозировал Плетнев.
Автомобилисты на фоне дефицита новых машин россияне экономят, вырос запрос на автомобили в бюджете до 500 тысяч рублей, требования к марке и состоянию авто опустились до минимума, констатировал на пресс-конференции в НСН руководитель отдела подбора автомобилей KARBERI Олег Коваленко. По его словам, в сегменте около 1 млн рублей лидерами продаж сейчас являются корейские автомобили, при этом есть и те, кто хочет купить Porsche.
«Следующий шаг - люди хотят найти машины стоимостью около миллиона рублей. Здесь две категории людей. Одни адекватно понимают рынок и пытаются найти Volkswagen Polo, Kia Rio или Hyundai Solaris, а вторая категория хочет за миллион не ширпотребные машины, а "что-то интересное". Лидеры – это корейцы: Kia, Hyundai, а также Volkswagen Polo и Skoda. В сегменте дороже 2 млн рублей лидирует Mazda, из немецких автомобилей BMW – и новые поколения и максимально старые. И в премиальном сегменте Porsche ищут точечно», - отметил руководитель отдела подбора автомобилей KARBERI.
Однако далеко не все понимают, что цены на авто изменились и ситуация на рынке не будет прежней, пытаясь найти автомобиль дешевле минимального предложения. Продажи автомобилей в России упали в десять раз, модели исчезают и распродаются остатки, сообщил на пресс-конференции в НСН управляющий директор бренда BMW ГК Автодом Сергей Плетнев.
«Предложение крайне ограничено. Фактически расторговываются остатки, которые были завезены в Россию до известных событий и которые находились на складах. Рынок сжался примерно в 10 раз. Люди живут прошлыми ценами и надеются, что сейчас что-то произойдет и цены откатятся назад. Но, к сожалению, назад мы уже не вернемся, реальность изменилась, не будет такого изобилия новых автомобилей, которое было до пандемийных времен. Этого не будет никогда, подорожало все. Если мы смотрим на премиальные бренды, – BMW, Audi и Mercedes, - средняя стоимость автомобилей сегодня за 5 млн рублей», - сообщил управляющий директор бренда BMW ГК Автодом.
Несмотря на то, что новых автомобилей не хватает, некоторые эксперты указывают на то, что и покупателей осталось не так уж много, поскольку желающие приобрести машины уже это сделали, а остальные находятся в сильном раздумье, стоит ли при таких высоких ценах решаться на покупку. Одновременно из-за санкций в России прекратили деятельность почти 20 автомобильных заводов. Об этом напомнил на пресс-конференции в НСН автоэксперт, заместитель главного редактора журнала «За рулем» Игорь Моржаретто.
«На сегодняшний день из 20 автомобильных заводов в России работают полтора. Работает только китайский завод Haval в Тульской области и завод УАЗ – не в полную силу, но работает. Все остальное стоит, и в связи с дефицитом и неопределенностью курса рубля у нас случилась патовая ситуация. Я такой ситуации на нашем рынке за 20 лет не припомню. Сейчас патовая ситуация – машин не хватает, но самое главное – не хватает покупателей. И сколько это будет продолжаться один Бог знает», - признался Моржаретто.
На фоне таких известий от аналитиков и игроков рынка производство новых LADA кажется шагом вперед, и даже отсутствие подушек безопасности уже не кажется столь критичным.
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