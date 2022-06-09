Lada без подушек и цены без снижений: Как выживает авторынок под санкциями

А накануне, 8 июня, «АвтоВАЗ» сообщил о возобновлении выпуска автомобилей после длительного перерыва. Как отмечается в сообщении компании, 8 июня «с конвейера сошли первые LADA Granta Classic 2022 модельного года». Однако радостная весть была омрачена сообщениями в СМИ, согласно которым у самого простого седана будут отсутствовать подушки безопасности, АБС и тревожная кнопка ЭРА-ГЛОНАСС.

В автоиндустрии этот факт не подтвердили, но и не опровергли. Директор по связям с общественностью ООО «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что данные о комплектации автомобилей еще закрыты.

«Все детали о комплектации автомобиля Lada Granta будут объявлены чуть-чуть позднее», - пояснил он.

При этом опрошенные НСН эксперты не стали давать советов по приобретению машин без подушек безопасности, отметив, что это является личным делом каждого. Однако упрощенные машины Lada, скорее всего, будут выпускаться до тех пор, пока в стране не наладят свое производство комплектующих или поставку китайских, объяснила «Радиоточке НСН» директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.

«Вам сейчас никто не даст ответ на вопрос, когда перестанут выпускать автомобили без подушек безопасности. Все зависит от того, когда АвтоВАЗ и другие компании, столкнувшиеся с этими же проблемами, смогут заменить поставщиков компонентов и производить подушки, АБС и т.д. Как только они сертифицируют все это и начнут получать в необходимом объеме, тогда они и будут производить автомобили в комплектации, которые были ранее. Что касается покупки, я никогда никому ничего не советую и не отговариваю, это личное дело каждого. Каждый должен посмотреть предложение на рынке новых или подержанных автомобилей и решить для себя, что человеку важно. У каждого решение будет свое. Установить ГЛОНАСС в автомобиль теоретически можно, все остальное – надо будет смотреть по конструкции автомобиля», - рассказала Арабаджи.