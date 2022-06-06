«Электрокар или утюг с печкой?» В России обсуждают светлое будущее «Москвича»

ЧУДО-ЮДО ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА?

Завод Renault был передан Москве в мае. 6 июня журналисты обнаружили, что в ЕГРЮЛ внесены соответствующие изменения, и теперь ЗАО «Рено Россия» переименовано в АО «Московский автомобильный завод "Москвич"».

Кроме того, официально поменялся руководитель предприятия - Яна Птачека сменил Дмитрий Пронин из столичного департамента транспорта.

17 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что и он сам, и Владимир Путин купят новый «Москвич», если тот получится хорошим.

«Любой россиянин хочет иметь хорошую машину "Москвич". Но она для этого должна стать хорошей машиной. Если это получится сделать, то это будет шикарно и, конечно же, все захотят иметь такую машину, в том числе и президент, - сказал Песков ТАСС.

Отвечая на вопрос, последует ли он примеру Путина, представитель Кремля сказал: «Конечно, почему бы и нет».

СМИ тут же вспомнили об успехах Путина за рулем.

«Путин - водитель с большим стажем. Ранее он рассказывал, что в студенческие годы ездил на "Запорожце", выигранном матерью в лотерею. Затем он был обладателем "Волги", а во время работы в мэрии Санкт-Петербурга Путин несколько лет ездил на автомобиле Nissan», - написал в этой связи «Интерфакс», напомнив, что президент также был замечен за рулем вездехода, комбайна, КамАЗа и мотоцикла «Урал».

Тем временем «Коммерсант» указал, что в личном автопарке Путина две раритетных «Волги» ГАЗ-21М 1960 и 1965 годов выпуска, «Нива» и автоприцеп «Скиф», на котором президент «возил картошку в юности».



Возрождение «Москвича» заметил также лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который весной один за другим штамповал клипы на актуальные темы.

Правда, музыкант всеобщего восторга не разделил.

В клипе «Москвич», собравшем на сегодняшний день на YouTube около 3 млн просмотров, Шнуров называет этот автомобиль чудом-юдом, рыбой-кит, утюгом и мотороллером с печкой.

«Пристегните ремни, ща вас прокачу, на машине времени, слава "Москвичу!"» - иронизирует лидер «Ленинграда».