«Электрокар или утюг с печкой?» В России обсуждают светлое будущее «Москвича»
Шнуров назвал «Москвич» «мотороллером с печкой», Собянин обещает электромобили, а Грымов верит в водородное будущее автомобиля из «Бриллиантовой руки».
Взбудоражившая россиян история с возрождением производства легендарного «Москвича» сегодня стала явью. Бывший московский завод Renault официально стал заводом «Москвич».
Что за машины будут там делать пока непонятно, тем не менее о новинках высказались уже все, кому не лень: от лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова до пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
ЧУДО-ЮДО ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА?
Завод Renault был передан Москве в мае. 6 июня журналисты обнаружили, что в ЕГРЮЛ внесены соответствующие изменения, и теперь ЗАО «Рено Россия» переименовано в АО «Московский автомобильный завод "Москвич"».
Кроме того, официально поменялся руководитель предприятия - Яна Птачека сменил Дмитрий Пронин из столичного департамента транспорта.
17 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что и он сам, и Владимир Путин купят новый «Москвич», если тот получится хорошим.
«Любой россиянин хочет иметь хорошую машину "Москвич". Но она для этого должна стать хорошей машиной. Если это получится сделать, то это будет шикарно и, конечно же, все захотят иметь такую машину, в том числе и президент, - сказал Песков ТАСС.
Отвечая на вопрос, последует ли он примеру Путина, представитель Кремля сказал: «Конечно, почему бы и нет».
СМИ тут же вспомнили об успехах Путина за рулем.
«Путин - водитель с большим стажем. Ранее он рассказывал, что в студенческие годы ездил на "Запорожце", выигранном матерью в лотерею. Затем он был обладателем "Волги", а во время работы в мэрии Санкт-Петербурга Путин несколько лет ездил на автомобиле Nissan», - написал в этой связи «Интерфакс», напомнив, что президент также был замечен за рулем вездехода, комбайна, КамАЗа и мотоцикла «Урал».
Тем временем «Коммерсант» указал, что в личном автопарке Путина две раритетных «Волги» ГАЗ-21М 1960 и 1965 годов выпуска, «Нива» и автоприцеп «Скиф», на котором президент «возил картошку в юности».
Возрождение «Москвича» заметил также лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который весной один за другим штамповал клипы на актуальные темы.
Правда, музыкант всеобщего восторга не разделил.
В клипе «Москвич», собравшем на сегодняшний день на YouTube около 3 млн просмотров, Шнуров называет этот автомобиль чудом-юдом, рыбой-кит, утюгом и мотороллером с печкой.
«Пристегните ремни, ща вас прокачу, на машине времени, слава "Москвичу!"» - иронизирует лидер «Ленинграда».
КОТЛЕТЫ И ВОДОРОД
В связи с возрождением «Москвича» СМИ также вспомнили легендарную фразу Шефа из фильма «Бриллиантовая рука».
«На полагающуюся мне по закону премию я по совету друзей решил приобрести автомашину «Москвич». Новая модель!» - хвастался лидер контрабандистов.
Эти слова прославили в свое время «Москвич-408», экспортный вариант которого был представлен в комедии Леонида Гайдая.
При этом мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что старые модели «Москвича» выпускать не планируется.
«Почему-то очень многие решили, что мы будем выпускать старую модель "Москвича". Может быть, для ретро стоит сделать, но мы не собираемся выпускать старую модель, мы собираемся выпускать самые современные модели, с переходом на электромобили», — сказал градоначальник.
Однако не электромобилями едиными.
Режиссер и продюсер Юрий Грымов в эфире НСН пофантазировал о появлении «водородных Москвичей».
«Между прочим, я имею к заводу "Москвич" самое прямое отношение, 30 лет назад работал на этом прославленном заводе. Я честно говоря, возрадовался тому, что будут восстанавливать марку "Москвич". Да, конечно, надо делать сразу электрическую, а может быть, и водородную, чтобы на будущее, на опережение. Но брать китайскую машину и на нее ставить знак "Москвич" - какая-то глупость», - сказал Грымов.
В середине мая автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек новому «Москвичу» китайское будущее.
«Он может быть похож на одну из китайских моделей. По поводу возможности возродить производство, спрашивается – чего? Разработать автомобиль собственными силами возможности нету, брать какую-то лицензионную модель - непонятно откуда. Здесь больше вопросов, чем ответов, и есть сомнения по этому поводу. В лучшем случае можно развернуть производство по лицензии каких-то китайских моделей», - предположил автоэксперт.
Он также высказал мнение, что популярный в советские времена бренд ничего не значит для сегодняшней молодежи, поругав при этом качество «Москвичей».
«Этот бренд помнят, кто-то с ностальгией и любовью, а кто-то с отвращением, потому что в последние годы автомобили "Москвич" были отвратительного качества. Сам по себе бренд хороший, исторический, но не настолько сильный, как, например, "Волга" или "Победа". При этом для молодых людей он не значит ровным счетом ничего», - сказал Моржаретто.
Вскоре слова Моржаретто подтвердились.
По данным «Ведомостей», на переименованном заводе может быть налажен выпуск автомобилей китайского автоконцерна JAC под брендом «Москвич».
Со своей стороны, ретейлер Дмитрий Потапенко говорил «Радиоточке НСН», что не верит в качественно российских бизнесов, купленных «за копейки» на фоне ухода зарубежных компаний. При этом в качестве негативного примера он привел другой советский автомобиль.
«Бутерброд с котлетой производят многие, но систему McDonald’s повторить не мог и не может никто, и не повторит никогда. А сделать дерьмо – мы в этом сильны, как из хорошей машины FIAT сделали «Жигули». Обесценивание чужого опыта у нас более чем за столетие поставлено на поток», - посетовал Потапенко.
Но, возможно он ошибается, и возрожденный «Москвич» ждет светлое будущее.
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