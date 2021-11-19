На повышение МРОТ и прожиточного минимума выделят 30 млрд рублей

На повышение прожиточного минимума и МРОТ в России из федерального бюджета будет выделено около 30 млрд рублей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра труда Антона Котякова.

Путин заявил о повышении МРОТ в 2022 году

«На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 млрд рублей», — сообщил глава ведомства.

18 ноября Президент Владимир Путин заявил, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 8,6%. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:Прожиточный МинимумМРОТ
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