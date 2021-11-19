На повышение МРОТ и прожиточного минимума выделят 30 млрд рублей

«На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 млрд рублей», — сообщил глава ведомства.

18 ноября Президент Владимир Путин заявил, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 8,6%. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц.

