На повышение МРОТ и прожиточного минимума выделят 30 млрд рублей
На повышение прожиточного минимума и МРОТ в России из федерального бюджета будет выделено около 30 млрд рублей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра труда Антона Котякова.
«На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 млрд рублей», — сообщил глава ведомства.
18 ноября Президент Владимир Путин заявил, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 8,6%. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц.
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