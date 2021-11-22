«В зоне дожития»: Андрей Широков оценил пенсию в 43 тысячи рублей

«Средняя зарплата по стране, которая показывается в районе 40 тысяч рублей, по-хорошему, не соответствует действительности. Если мы возьмем всю территорию России без Москвы, то увидим, что хорошая зарплата – от 15 до 20 тысяч. Когда Голикова говорит сегодня о 18 тысячах, она видит, что эта пенсия будет превышать «достойный» уровень зарплаты в малых городах. Сегодня и президент России говорит, что у нас есть, средний класс, который начинается от 17 тысяч. То есть «порог» - 17 тысяч, и здесь получается игра цифр. Но реальная жизнь показывает, что 43 тысячи – наверное, это достойные ожидания людей от государства, чтобы после 65 лет «коротать» или «достойно жить» в течение определенного времени, которое у нас оскорбительно называют "зоной дожития"», - сказал Широков.

При этом он отметил, что запросы на желаемую пенсию в регионах гораздо ниже, чем 43 тысячи рублей.

«То, что я наблюдаю, и те исследования, что мы проводили, показывают, что жители агломераций хотят видеть пенсию 43 тысячи рублей и выше, а пенсионные ожидания жителей сел и малых городов – в районе 20 тысяч. Понятно, что процессы инфляции идут, Набиуллина (глава Центробанка Эльвира Набиуллина – прим. НСН) говорит, что у нас в два раза превышен порог инфляции на товары первой необходимости, в первую очередь – на продукты питания. Людям просто средств не хватает, чтобы оплачивать ЖКХ, лекарства и товары первой необходимости», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».