«В зоне дожития»: Андрей Широков оценил пенсию в 43 тысячи рублей

Жители малых городов и сел были бы рады и 20-тысячной пенсии, при этом в крупных городах запросы в два раза больше, сказал НСН зампредседателя центрального совета «Партии пенсионеров».

Разговоры о повышении пенсии и средних зарплатах являются «игрой цифр», поскольку в Москве и регионах разные доходы и ожидания, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заместитель председателя центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков.

Ранее жители крупнейших городов России назвали достойной пенсию в 43 тысячи рублей, пишет РБК. При этом вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров увеличится в 2022 году до 18,5 тысяч рублей.

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«Средняя зарплата по стране, которая показывается в районе 40 тысяч рублей, по-хорошему, не соответствует действительности. Если мы возьмем всю территорию России без Москвы, то увидим, что хорошая зарплата – от 15 до 20 тысяч. Когда Голикова говорит сегодня о 18 тысячах, она видит, что эта пенсия будет превышать «достойный» уровень зарплаты в малых городах. Сегодня и президент России говорит, что у нас есть, средний класс, который начинается от 17 тысяч. То есть «порог» - 17 тысяч, и здесь получается игра цифр. Но реальная жизнь показывает, что 43 тысячи – наверное, это достойные ожидания людей от государства, чтобы после 65 лет «коротать» или «достойно жить» в течение определенного времени, которое у нас оскорбительно называют "зоной дожития"», - сказал Широков.

При этом он отметил, что запросы на желаемую пенсию в регионах гораздо ниже, чем 43 тысячи рублей.

«То, что я наблюдаю, и те исследования, что мы проводили, показывают, что жители агломераций хотят видеть пенсию 43 тысячи рублей и выше, а пенсионные ожидания жителей сел и малых городов – в районе 20 тысяч. Понятно, что процессы инфляции идут, Набиуллина (глава Центробанка Эльвира Набиуллина – прим. НСН) говорит, что у нас в два раза превышен порог инфляции на товары первой необходимости, в первую очередь – на продукты питания. Людям просто средств не хватает, чтобы оплачивать ЖКХ, лекарства и товары первой необходимости», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

«Карманы худеют»: Экс-министр экономики увидел спасение россиян от бедности в «розовых снах»

Ранее Широков в беседе с НСН назвал «сказками и фантазиями» разговоры о возможной отмене пенсий в России.

Со своей стороны, экс-министр экономики Андрей Нечаев объяснял «Радиоточке НСН», как спасти россиян от бедности.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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