Набиуллина признала высокий темп продовольственной инфляции в России

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, если не снизить инфляцию, пострадают самые незащищенные группы населения, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Ранее Минсельхоз предупредил о дефиците картофеля. Оптовые цены на него в России на 71,4% превысили прошлогодние из-за сложностей с урожаем.

"У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная – уже, к сожалению, двузначная", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

Депутат Госдумы Делягин посоветовал россиянам запасаться продуктами

По ее словам, если не снизить инфляцию сейчас, пострадают самые незащищенные группы населения. Набиуллина подчеркнула, что на высокий рост цены продуктов питания повлияли не очень хороший урожай, рост глобальных цен и удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве. Причиной тому послужило сокращение число приезжающих в Россию на сезонные работы трудовых мигрантов.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина права, что инфляция растет из-за чрезмерного потребления граждан, однако переубедить их не получится.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Эльвира НабиуллинаИнфляцияЦентробанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры