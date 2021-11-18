Набиуллина признала высокий темп продовольственной инфляции в России

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, если не снизить инфляцию, пострадают самые незащищенные группы населения, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Ранее Минсельхоз предупредил о дефиците картофеля. Оптовые цены на него в России на 71,4% превысили прошлогодние из-за сложностей с урожаем.

"У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная – уже, к сожалению, двузначная", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.