Набиуллина признала высокий темп продовольственной инфляции в России
Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, если не снизить инфляцию, пострадают самые незащищенные группы населения, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Ранее Минсельхоз предупредил о дефиците картофеля. Оптовые цены на него в России на 71,4% превысили прошлогодние из-за сложностей с урожаем.
"У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная – уже, к сожалению, двузначная", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.
По ее словам, если не снизить инфляцию сейчас, пострадают самые незащищенные группы населения. Набиуллина подчеркнула, что на высокий рост цены продуктов питания повлияли не очень хороший урожай, рост глобальных цен и удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве. Причиной тому послужило сокращение число приезжающих в Россию на сезонные работы трудовых мигрантов.
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина права, что инфляция растет из-за чрезмерного потребления граждан, однако переубедить их не получится.
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