Депутат Госдумы Делягин посоветовал россиянам запасаться продуктами

Россиянам нужно готовиться к негативным событиям, которые случатся из-за политики Центробанка, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Нужно запасать продукты впрок и готовится к ухудшению ситуации с ценами, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» замглавы думского комитета по экономической политике Михаил Делягин.

Так он отреагировал на слова председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая заявила, что инфляцию в России разгоняют сами граждане. По её словам, от неумеренного потребления россиян цены на продукты и другие товары резко пошли вверх.

«Это классическое высказывание в стиле Марии Антуанетты: нет хлеба – пусть едят пирожные. Мария Антуанетта на самом деле этого не говорила, а госпожа Набиуллина сказала, что люди слишком много потребляют, и от этого все беды. Сказала в стране, где 72% населения год назад имело доходы ниже 25 тысяч рублей на человека в месяц, что точно ниже реального прожиточного минимума. С того времени ситуация только ухудшилась. Я советую россиянам, проживающим не в мегаполисах начать делать запасы», - подчеркнул Делягин.

«Каждый за себя»: В Союзе потребителей ответили Набиуллиной, обвинившей россиян в инфляции

По словам депутата, инфляцию в России разгоняет как раз Центробанк во главе с Эльвирой Набиуллиной.

«У нас же, усилиями госпожи Набиулиной денежной массы, наоборот, недостаточно. При этом сама госпожа Набиуллина разгоняет инфляцию, повышая процентную ставку, потому что в условиях, нехватки денег инфляция носит не монетарный, а структурный характер», - добавил замглавы думского комитета.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил «Радиоточке НСН», что граждане действительно больше тратят, потому что чувствуют обесценивание денег.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ИнфляцияЭльвира НабиуллинаМихаил Делягин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры