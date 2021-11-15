Депутат Госдумы Делягин посоветовал россиянам запасаться продуктами
Россиянам нужно готовиться к негативным событиям, которые случатся из-за политики Центробанка, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Нужно запасать продукты впрок и готовится к ухудшению ситуации с ценами, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» замглавы думского комитета по экономической политике Михаил Делягин.
Так он отреагировал на слова председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая заявила, что инфляцию в России разгоняют сами граждане. По её словам, от неумеренного потребления россиян цены на продукты и другие товары резко пошли вверх.
«Это классическое высказывание в стиле Марии Антуанетты: нет хлеба – пусть едят пирожные. Мария Антуанетта на самом деле этого не говорила, а госпожа Набиуллина сказала, что люди слишком много потребляют, и от этого все беды. Сказала в стране, где 72% населения год назад имело доходы ниже 25 тысяч рублей на человека в месяц, что точно ниже реального прожиточного минимума. С того времени ситуация только ухудшилась. Я советую россиянам, проживающим не в мегаполисах начать делать запасы», - подчеркнул Делягин.
По словам депутата, инфляцию в России разгоняет как раз Центробанк во главе с Эльвирой Набиуллиной.
«У нас же, усилиями госпожи Набиулиной денежной массы, наоборот, недостаточно. При этом сама госпожа Набиуллина разгоняет инфляцию, повышая процентную ставку, потому что в условиях, нехватки денег инфляция носит не монетарный, а структурный характер», - добавил замглавы думского комитета.
Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил «Радиоточке НСН», что граждане действительно больше тратят, потому что чувствуют обесценивание денег.
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