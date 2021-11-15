Депутат Госдумы Делягин посоветовал россиянам запасаться продуктами

Нужно запасать продукты впрок и готовится к ухудшению ситуации с ценами, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» замглавы думского комитета по экономической политике Михаил Делягин.

Так он отреагировал на слова председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая заявила, что инфляцию в России разгоняют сами граждане. По её словам, от неумеренного потребления россиян цены на продукты и другие товары резко пошли вверх.

«Это классическое высказывание в стиле Марии Антуанетты: нет хлеба – пусть едят пирожные. Мария Антуанетта на самом деле этого не говорила, а госпожа Набиуллина сказала, что люди слишком много потребляют, и от этого все беды. Сказала в стране, где 72% населения год назад имело доходы ниже 25 тысяч рублей на человека в месяц, что точно ниже реального прожиточного минимума. С того времени ситуация только ухудшилась. Я советую россиянам, проживающим не в мегаполисах начать делать запасы», - подчеркнул Делягин.