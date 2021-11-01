«Колониальный капитализм с нотками феодализма»: Экономист оценил рейтинг самых богатых россиян

По мнению представителя Столыпинского клуба, состояние рядовых людей будет лишь ухудшаться год от года.

«Мы скорее увидим повышение пенсионного возраста, увеличение налогов, страховых взносов, сборов на капитальные ремонты и прочие поборы с малого бизнеса, чем попытку ограничить экспортные сверхдоходы. Ни в 2014, ни в 2016, ни в 2018 году ничего не изменилось. Власть будет и дальше держать заниженный курс рубля к доллару, льготный налоговый режим для крупного бизнеса. Уровень лоббизма у них колоссальный, делиться они не собираются. Уже $60 млрд с начала года вывезли из страны. Мы дальше будем наблюдать ситуацию, согласно которой никакое повышение цен на сырье, на лес, на металлы не приводят к улучшению благосостояния граждан, к оживлению малого бизнеса. Формально у нас вся бюджетная сфера купается в деньгах, там всё просто зашибись, по 4 трл рублей профицит бюджета, колоссальные деньги лежат без дела, валютные резервы превысили $605 млрд, но это никак не сказывается в позитивном ключе, экономика остается стабильно депрессивной. Всё будет то же самое», - поделился неутешительными данными экономист.

Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что победить бедность социальными выплатами невозможно, для заметного роста доходов населения необходимо наращивать темпы роста всей экономики и контролировать инфляцию.

