«Колониальный капитализм с нотками феодализма»: Экономист оценил рейтинг самых богатых россиян
Состояние богатейших людей России увеличивается, а экономическая ситуация в стране ухудшается уже восемь лет подряд, напомнил Владислав Жуковский.
Исправить проблемы в российской экономике может только кардинальная смена всей политической и финансовой системы, заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее стало известно, что совокупное состояние богатейших людей России с начала 2021 года выросло на $65,63 млрд, рейтинг составило агентство Bloomberg. Председатель правления газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон стал богатейшим россиянином в мире, он занял 40-ю строчку в мировом рейтинге.
«Вся первая десятка богатейших людей – это экспортеры сырья. Это не имеет отношения к предпринимательским талантам, научным разработкам, к развитию человеческого капитала. Это просто-напросто приближенные к семье первого президента России Бориса Ельцина люди, завладевшие крупнейшими высокодоходными производствами в 1990-е годы. В условиях пандемии, в условиях мягкой кредитно-денежной политики Запада, в условиях глобальных транспортно-логистических проблем надуваются пузыри на финансовых рынках, это приводит к тому, что эти люди богатеют, ровным счетом ничего не делая. Центробанки крупнейших стран держат ставки на нулях, идет раскручивание маховика инфляции. При этом для простых россиян это огромные убытки, потому что если выгодно продавать сырье, нефть, удобрения за рубеж, то понятно, что внутри страны они дешевле продавать не собираются. В России почти в три раза подорожала древесина, стройматериалы. Инфляция бьет пятилетние максимумы, целый ряд товаров подорожал от 50 до 100%. Реально располагаемые доходы населения в реальном выражении покупательной способности падают около восьми лет, они уже упали ниже 2009 года. 18 млн россиян за чертой бедности, половина россиян имеют доходы ниже 27 тысячи рублей, что тоже уровень бедности. А там, где есть близость к бюджету, к сырью, никакого кризиса нет. В 3-4 раза выросли корпоративные прибыли, компании купаются в деньгах, складируют их за рубежом в иностранной валюте», - пояснил экономист.
По словам Жуковского, изменить ситуацию очень сложно, поскольку нынешние элиты более чем устраивает такая ситуация.
«Года с 2011 мы обсуждаем, что не так с нашей экономикой! Это периферийная модель офшорно-сырьевой экономики, которая устраивает правящую власть и элиту, крупный бизнес, который с властью уже давно сросся. Это колониальный капитализм с нотками феодализма, копоративизм, государственно-монополистический тип экономики, где нет стимулов для глубокой обработки сырья, поэтому, если коротко, выхода отсюда нет. Всё упирается во власть. Нужно менять всю социально-экономическую, финансовую, налоговую, тарифную, антимонопольную политику целиком. Но тот 1% богатейших россиян, который даже по официальным данным владеет 50% ВВП в стране, не хотят терять те сверхприбыли, их всё вполне устраивает», - подчеркнул он.
По мнению представителя Столыпинского клуба, состояние рядовых людей будет лишь ухудшаться год от года.
«Мы скорее увидим повышение пенсионного возраста, увеличение налогов, страховых взносов, сборов на капитальные ремонты и прочие поборы с малого бизнеса, чем попытку ограничить экспортные сверхдоходы. Ни в 2014, ни в 2016, ни в 2018 году ничего не изменилось. Власть будет и дальше держать заниженный курс рубля к доллару, льготный налоговый режим для крупного бизнеса. Уровень лоббизма у них колоссальный, делиться они не собираются. Уже $60 млрд с начала года вывезли из страны. Мы дальше будем наблюдать ситуацию, согласно которой никакое повышение цен на сырье, на лес, на металлы не приводят к улучшению благосостояния граждан, к оживлению малого бизнеса. Формально у нас вся бюджетная сфера купается в деньгах, там всё просто зашибись, по 4 трл рублей профицит бюджета, колоссальные деньги лежат без дела, валютные резервы превысили $605 млрд, но это никак не сказывается в позитивном ключе, экономика остается стабильно депрессивной. Всё будет то же самое», - поделился неутешительными данными экономист.
Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что победить бедность социальными выплатами невозможно, для заметного роста доходов населения необходимо наращивать темпы роста всей экономики и контролировать инфляцию.
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