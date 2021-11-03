«Ставка на январь»: В Москве развеяли страшилки Bloomberg про «Северный поток-2»

«Речь идет не о том, что России понадобится несколько месяцев. Россия как раз со своей стороны все сделала и даже уже газом заполнила газопровод. Фактически он готов к эксплуатации хоть сегодня. Здесь суть в том, что европейская бюрократия может затянуть вопросы выдачи необходимых лицензий и сертификатов. Bloomberg берет максимальные сроки, сколько это может технически обсуждаться. Не позже, чем 8 мая 2022 года все вопросы должны быть решены и должен быть дан ответ, запускается газопровод, получает он все сертификаты или нет. Но уже сейчас понятно, что все идет гораздо быстрее. Немецкий регулятор уже написал свое заключение и передал его в Еврокомиссию. Вряд ли этот процесс затянется до мая, но в любом случае мяч на стороне Евросоюза», - сказал Юшков.

По его мнению, «Северный поток-2» запустят не позже января перед началом самого сложного для Европы периода отопительного сезона.

«В Европе тоже позиция разная. Германия, Австрия, Франция, Италия и любой европейский бизнес хотят его как можно скорее запустить. Но есть страны типа Польши, которые по политическим мотивам пытаются вставлять палки в колеса и вполне возможно могут подать в суд на решение немецкого регулятора. Как быстро суд будет рассматривать такой иск, сказать сложно. Думаю, что зимой газопровод все-таки будет запущен, вопрос – когда это будет, в декабре, январе или феврале. Как правило, самый сложный период отопительного сезона в Европе это февраль-март, когда газа в подземных хранилищах уже нет и надо обеспечивать как можно больше текущего импорта. Так что я бы, скорее всего, сделал ставку на январь», - объяснил эксперт.

Он также указал, в чем загвоздка с запуском «Северного потока-2».

«Там идет параллельно два процесса. Первый – это техническая сертификация, то есть, правильно ли он построен и отвечает ли требованиям, которые предъявляют к газопроводам в ЕС. И там никаких проблем нет, все нормально, немецкий и датский регуляторы уже давали положительное техническое заключение. Более сложный вопрос – это сертификация оператора, то есть компании, которая будет управлять газопроводом. «Газпром» предлагает сделать оператором свою дочернюю компанию, а в европейском законодательстве изначально написано, что поставщик и оператор газопровода должны быть независимы. Это очень тонкий вопрос, потому что в том же самом законе сказано, что процесс управления происходит вне зависимости от воли поставщика газа и, хоть они и связаны между собой, можно сделать оператором такую дочернюю структуру «Газпрома». Сейчас все основные вопросы обсуждаются именно про это», - рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

По словам Юшкова, затягивание запуска «Северного потока -2» не приведет к увеличению поставок газа через Украину.

«Сейчас мы поставляем газ по «Северному потоку-1», газопроводу «Ямал – Европа», через Украину, «Турецкий поток» и отдельно «Голубой поток» для нужд Турции. У нас есть другие газопроводы. «Газпром» явно показывает, что через Украину будет поставлять только то, что прописано в контракте, который действует до конца 2024 года. Дополнительные мощности он бронировать там не хочет, в сентябре, октябре и ноябре он не прокачивает дополнительные объемы, думаю, и в декабре не будет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Он также отметил, что «Газпрому» коммерчески выгоднее качать дополнительный газ через «Северный поток-2», а не через Украину.