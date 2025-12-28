СМИ раскрыли гонорар Леонтьева за новогодние праздники
Народный артист России, певец Валерий Леонтьев за новогодние праздники заработает минимум 60 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
По данным источника, после выступления на корпоративе компании «Лукойл» звезда проведет еще три частных концерта. При этом известно, что 76-летний артист выступает строго один раз в день, отказываясь от второго мероприятия из-за высокой нагрузки.
Сообщалось, что Леонтьев прилетел в Москву из Майами в 20-х числах декабря. Один из его концертов в российской столице состоится 31 декабря. Отмечается, что потом артист улетит, но 11 января вновь вернется в Москву на выступления.
Издание также писало, что в райдере знаменитости указаны минеральная негазированная вода, бутылка виски «Macallan» 18-и лет, фрукты, зеркало, стол, гладильная доска, вешалка, настольная лампа и пачка салфеток.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что певец Филипп Киркоров планирует заработать миллионы за концерт в Абу-Даби.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» задержали почти 300 рейсов из-за БПЛА
- В 2026 году в РФ завершат переход на единый QR-код для всех платежей
- СМИ раскрыли гонорар Леонтьева за новогодние праздники
- «Samsung» зарегистрировала новые товарные знаки в РФ
- В ФСБ пресекли внедрение трех украинских агентов в Красноармейске
- В Ростовской области из-за схода локомотива задержались свыше 20 поездов
- МИД Южной Осетии: На СВО на стороне РФ участвуют 2 тысячи граждан
- Лавров подтвердил поддержку РФ позиции КНР по Тайваню
- Минобороны: За ночь ПВО сбили 25 дронов ВСУ
- В ГД за оскорбление учителей предложили штрафовать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru