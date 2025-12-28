СМИ раскрыли гонорар Леонтьева за новогодние праздники

Сообщалось, что Леонтьев прилетел в Москву из Майами в 20-х числах декабря. Один из его концертов в российской столице состоится 31 декабря. Отмечается, что потом артист улетит, но 11 января вновь вернется в Москву на выступления.

Издание также писало, что в райдере знаменитости указаны минеральная негазированная вода, бутылка виски «Macallan» 18-и лет, фрукты, зеркало, стол, гладильная доска, вешалка, настольная лампа и пачка салфеток.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что певец Филипп Киркоров планирует заработать миллионы за концерт в Абу-Даби.