СМИ раскрыли гонорар Леонтьева за новогодние праздники

Народный артист России, певец Валерий Леонтьев за новогодние праздники заработает минимум 60 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

По данным источника, после выступления на корпоративе компании «Лукойл» звезда проведет еще три частных концерта. При этом известно, что 76-летний артист выступает строго один раз в день, отказываясь от второго мероприятия из-за высокой нагрузки.

Сообщалось, что Леонтьев прилетел в Москву из Майами в 20-х числах декабря. Один из его концертов в российской столице состоится 31 декабря. Отмечается, что потом артист улетит, но 11 января вновь вернется в Москву на выступления.

Издание также писало, что в райдере знаменитости указаны минеральная негазированная вода, бутылка виски «Macallan» 18-и лет, фрукты, зеркало, стол, гладильная доска, вешалка, настольная лампа и пачка салфеток.

ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
