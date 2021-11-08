Украина попросила Германию привлечь её к сертификации «Северного потока – 2»

Украина отправила запрос в немецкое Федеральное сетевое агентство с просьбой привлечь её к процессу сертификации «Северного потока – 2». Об этом «Интерфаксу» рассказал пресс-секретарь агентства Фите Вульф.

«Мы можем подтвердить, что "Нафтогаз Украины" и Газотранспортная система Украины подали заявку на приглашение к процессу», – заявил Вульф.

По словам пресс-секретаря агентства, компания пока не ответила на запрос Украины. По регламенту Федерального сетевого агентства Германии, страны, которым открыт доступ к сертификации, могут давать свои заключения в ходе процесса.