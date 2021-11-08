Украина попросила Германию привлечь её к сертификации «Северного потока – 2»

Украина отправила запрос в немецкое Федеральное сетевое агентство с просьбой привлечь её к процессу сертификации «Северного потока – 2». Об этом «Интерфаксу» рассказал пресс-секретарь агентства Фите Вульф.

«Мы можем подтвердить, что "Нафтогаз Украины" и Газотранспортная система Украины подали заявку на приглашение к процессу», – заявил Вульф.

По словам пресс-секретаря агентства, компания пока не ответила на запрос Украины. По регламенту Федерального сетевого агентства Германии, страны, которым открыт доступ к сертификации, могут давать свои заключения в ходе процесса.

Эксперт рассказал о «газовой ловушке», из-за которой Германия не может запустить «Северный поток-2»

Газопровод «Северный поток – 2» соединил компрессорную станцию "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области и балтийское побережье Германии. Запрос на сертификацию «Nord Stream – 2» как независимого газотранспортного оператора немецкое Федеральное сетевое агентство получило в начале осени. После принятия решения документы передадут Еврокомиссии.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияСеверный Поток-2Украина
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