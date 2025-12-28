В ФСБ пресекли внедрение трех украинских агентов в Красноармейске

Сотрудники ФСБ задержали трех диверсантов, завербованных ГУР, которые находились в Красноармейске в ДНР и ожидали прихода российских войск. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

По данным источника, украинские агенты собирались получить российские паспорта и затем перейти к разведывательной и подрывной деятельности на территории России.