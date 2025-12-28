В ФСБ пресекли внедрение трех украинских агентов в Красноармейске
Сотрудники ФСБ задержали трех диверсантов, завербованных ГУР, которые находились в Красноармейске в ДНР и ожидали прихода российских войск. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
По данным источника, украинские агенты собирались получить российские паспорта и затем перейти к разведывательной и подрывной деятельности на территории России.
Издание также писало, что задержанные ФСБ рассказали о насильственной мобилизации на Украине. По их словам, им было предложено отправиться в штурмовой отряд или перейти на службу в интересах ГУР.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в зоне СВО ликвидировали одного из главарей «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (признан в России террористической организацией и запрещен) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
