Ушла из жизни Брижит Бардо

Умерла известная французская актриса Брижит Бардо. Об этом сообщает AFP со ссылкой на фонд артистки.

Знаменитости был 91 год.

Новость дополняется...

ФОТО: ТАСС / DPA
