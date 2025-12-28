Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ушла из жизни Брижит Бардо
- Лавров пообещал «сокрушительный ответ» в случае агрессии против РФ
- В аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» задержали почти 300 рейсов из-за БПЛА
- В 2026 году в РФ завершат переход на единый QR-код для всех платежей
- СМИ раскрыли гонорар Леонтьева за новогодние праздники
- «Samsung» зарегистрировала новые товарные знаки в РФ
- В ФСБ пресекли внедрение трех украинских агентов в Красноармейске
- В Ростовской области из-за схода локомотива задержались свыше 20 поездов
- МИД Южной Осетии: На СВО на стороне РФ участвуют 2 тысячи граждан
- Лавров подтвердил поддержку РФ позиции КНР по Тайваню
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
