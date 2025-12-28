Ушла из жизни Брижит Бардо

Лавров: воинские контингенты из Европы на Украине станут законной целью для ВС РФ Банк России договорился с отдельными игроками рынка по универсальному QR-коду В Москве согласовали ремонт двух домов из ансамбля бывшего рабочего поселка Дубровка В РФ смещается акцент на кавказскую кухню, особенно на грузинскую