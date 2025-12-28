«Samsung» зарегистрировала новые товарные знаки в РФ

Также сообщалось, что в декабре 2025 года «Samsung» подала две заявки на регистрацию товарных знаков «Samsung ENSS» и «Samsung Spatial Signage».

В марте 2022 года южнокорейская компания приостановила поставки своей продукции в РФ. Позже из-за нехватки компонентов перестал работать и единственный российский завод «Samsung» в Калуге.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что фирма «Puma» зарегистрировала в России два товарных знака.