СМИ: Российская налоговая выставила рэперу-иноагенту Моргенштерну новый счёт
Федеральная налоговая служба России выставила рэперу Алишеру Моргенштерну (включен в реестр иноагентов в России) новый счёт на сумму 584 тысячи рублей всего через несколько дней после того, как он погасил предыдущую задолженность. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным SHOT, предыдущый долг в размере 683 тысяч рублей, выставленный в сентября этого года, он оплатил всего лишь 5 дней назад.
Напомним, Моргенштерн вышел из ресторанного бизнеса ещё в начале специальной военной операции. В том же 22 году он уехал из России, однако окончательно закрыл своё ИП только в августе этого года. Ранее, в январе 2025 года суд арестовал имущество рэпера-иноагента на более чем 200 миллионов рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новогодние шоколадные подарки для детей в России подорожали на 15%
- СМИ: Российская налоговая выставила рэперу-иноагенту Моргенштерну новый счёт
- Вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров
- Ушла из жизни Брижит Бардо
- Лавров пообещал «сокрушительный ответ» в случае агрессии против РФ
- В аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» задержали почти 300 рейсов из-за БПЛА
- В 2026 году в РФ завершат переход на единый QR-код для всех платежей
- СМИ раскрыли гонорар Леонтьева за новогодние праздники
- «Samsung» зарегистрировала новые товарные знаки в РФ
- В ФСБ пресекли внедрение трех украинских агентов в Красноармейске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru