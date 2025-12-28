СМИ: Российская налоговая выставила рэперу-иноагенту Моргенштерну новый счёт

Федеральная налоговая служба России выставила рэперу Алишеру Моргенштерну (включен в реестр иноагентов в России) новый счёт на сумму 584 тысячи рублей всего через несколько дней после того, как он погасил предыдущую задолженность. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, предыдущый долг в размере 683 тысяч рублей, выставленный в сентября этого года, он оплатил всего лишь 5 дней назад.

Напомним, Моргенштерн вышел из ресторанного бизнеса ещё в начале специальной военной операции. В том же 22 году он уехал из России, однако окончательно закрыл своё ИП только в августе этого года. Ранее, в январе 2025 года суд арестовал имущество рэпера-иноагента на более чем 200 миллионов рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

