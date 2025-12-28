В аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» задержали почти 300 рейсов из-за БПЛА
В московских аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» из-за введения ограничений в связи с атакой украинских дронов задержали 290 рейсов. Об этом свидетельствовали данные на онлайн-табло.
Отмечается, что накануне вечером еще десятки бортов были направлены в другие авиагавани. При этом в настоящий момент аэропорты уже вернулись к штатному режиму работы.
В пресс-службе «Шереметьево» уточнили, что в субботу в период с 17:00 до 23:45 часов по московскому времени в хабе отменили 34 рейса, еще 49 самолетов были перенаправлены на другие аэродромы. При этом, согласно информации из онлайн-табло «Внуково», с 16:00 до 00:00 воскресенья в авиагавани отменили 33 рейса, и примерно 32 самолета ушли на запасные аэродромы.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что вечером 27 декабря за два часа российские силы ПВО сбили 83 украинских дрона над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
