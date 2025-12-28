В аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» задержали почти 300 рейсов из-за БПЛА

В московских аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» из-за введения ограничений в связи с атакой украинских дронов задержали 290 рейсов. Об этом свидетельствовали данные на онлайн-табло.

Отмечается, что накануне вечером еще десятки бортов были направлены в другие авиагавани. При этом в настоящий момент аэропорты уже вернулись к штатному режиму работы.