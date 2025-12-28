Вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров

Согласно сообщению института, 27 декабря в 14:15 по всемирному времени в северо-восточном кратере вулкана начался новый эпизод лавового фонтанирования, который быстро усилился. Ученые отметили, что лавовые фонтаны достигали высоты 400 метров.

Несмотря на извержение, работа ближайшего аэропорта Катаньи не была нарушена. INGV уточнил, что для этого аэропорта действует красный (максимальный) уровень тревоги по системе VONA из-за возможного вулканического пепла в атмосфере.

Этна регулярно извергается, и текущий эпизод его активности не представляет непосредственной угрозы для населенных пунктов, напоминают итальянские СМИ.

Ранее в Эфиопии произошло извержение спавшего более десяти тысяч лет вулкана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».