Вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров
Самый активный вулкан в Европе - сицилийский Этна, выбросил лаву на высоту до 400 метров. Об этом сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).
Согласно сообщению института, 27 декабря в 14:15 по всемирному времени в северо-восточном кратере вулкана начался новый эпизод лавового фонтанирования, который быстро усилился. Ученые отметили, что лавовые фонтаны достигали высоты 400 метров.
Несмотря на извержение, работа ближайшего аэропорта Катаньи не была нарушена. INGV уточнил, что для этого аэропорта действует красный (максимальный) уровень тревоги по системе VONA из-за возможного вулканического пепла в атмосфере.
Этна регулярно извергается, и текущий эпизод его активности не представляет непосредственной угрозы для населенных пунктов, напоминают итальянские СМИ.
Ранее в Эфиопии произошло извержение спавшего более десяти тысяч лет вулкана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Российская налоговая выставила рэперу-иноагенту Моргенштерну новый счёт
- Вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров
- Ушла из жизни Брижит Бардо
- Лавров пообещал «сокрушительный ответ» в случае агрессии против РФ
- В аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» задержали почти 300 рейсов из-за БПЛА
- В 2026 году в РФ завершат переход на единый QR-код для всех платежей
- СМИ раскрыли гонорар Леонтьева за новогодние праздники
- «Samsung» зарегистрировала новые товарные знаки в РФ
- В ФСБ пресекли внедрение трех украинских агентов в Красноармейске
- В Ростовской области из-за схода локомотива задержались свыше 20 поездов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru