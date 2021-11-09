В Бундестаге озвучили сроки сертификации «Северного потока-2»

«Федеральное сетевое агентство Германии может принять решение по сертификации в середине января 2022 года, однако сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее», — считает парламентарий.

При этом Эрнст назвал «ерундой» договоренность с США, согласно которой ФРГ может отказаться от российского газа, если РФ будет использовать поставки топлива против Украины. По словам депутата, эта сделка не будет реализована, пишут Известия.

«Почему мы не должны получать газ из России, если Украина не платит по счетам?» — заключил Эрнст.

Кроме того, парламентарий поделился мнением, что Украина и Польша не должны вмешиваться в процесс сертификации «Северного потока-2». Эрнст заявил, что Киев должен лишь оплачивать счета за газ, пишет Газета.ру. В свою очередь, Варшава не должна требовать пошлин за топливо с немецких потребителей, а обратиться в Евросоюз, если стране «нужны деньги».

