Лавров пообещал «сокрушительный ответ» в случае агрессии против РФ

Глава российского МИД заметил, что президент России Владимир Путин тоже неоднократно публично говорил об этом. Кроме того, Лавров для «непонятливых» европейских политиков повторил слова главы государства о том, что Москва не планирует ни на кого нападать.

Накануне Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке заявил о готовности «как угодно» зафиксировать положение о том, что РФ не собирается нападать на европейские страны.

Ранее Сергей Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает позиции Китая по Тайваню, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».