Лавров пообещал «сокрушительный ответ» в случае агрессии против РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил европейских лидеров, что в случае нападения на РФ, «ответ будет сокрушительным». Об этом сообщает ТАСС.
Глава российского МИД заметил, что президент России Владимир Путин тоже неоднократно публично говорил об этом. Кроме того, Лавров для «непонятливых» европейских политиков повторил слова главы государства о том, что Москва не планирует ни на кого нападать.
Накануне Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке заявил о готовности «как угодно» зафиксировать положение о том, что РФ не собирается нападать на европейские страны.
Ранее Сергей Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает позиции Китая по Тайваню, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
