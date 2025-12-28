В 2026 году в РФ завершат переход на единый QR-код для всех платежей
В наступающем 2026 году в России завершится переход к единому QR-коду, который объединит в один инструмент оплату через Систему быстрых платежей (СБП), банковские сервисы и будущий цифровой рубль. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).
Отмечается, что переход к единой системе будет обязательным и поэтапным. Так, все банки будут обязаны начать прием платежей по универсальному коду с 1 сентября 2026 года. Тогда же системно значимые финансовые учреждения должны будут обеспечить возможность расчетов цифровым рублем. С 1 сентября 2027 года это требование затронет банки с универсальной лицензией, а с 1 сентября 2028-го — всех остальных.
В операторе уточнили, что технологию уже могут использовать свыше 200 банков в России и примерно 7,4 млн торговых точек по всей стране.
Система работает следующим образом: покупатель сканирует один QR-код, после чего может выбрать любой удобный способ расчета. В связи с этим можно будет оплатить не только через СБП, но и с помощью различных платежных сервисов, сервисов рассрочки, а в будущем — и цифрового рубля.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков РФ Анатолий Аксаков в интервью НСН рассказал, что Россия ведет переговоры по созданию исламского банка с представителями арабских стран, его потенциал в РФ оценивают в более чем 1 трлн рублей, и наработки поддерживают крупные игроки внутреннего рынка, в том числе «Сбер».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» задержали почти 300 рейсов из-за БПЛА
- В 2026 году в РФ завершат переход на единый QR-код для всех платежей
- СМИ раскрыли гонорар Леонтьева за новогодние праздники
- «Samsung» зарегистрировала новые товарные знаки в РФ
- В ФСБ пресекли внедрение трех украинских агентов в Красноармейске
- В Ростовской области из-за схода локомотива задержались свыше 20 поездов
- МИД Южной Осетии: На СВО на стороне РФ участвуют 2 тысячи граждан
- Лавров подтвердил поддержку РФ позиции КНР по Тайваню
- Минобороны: За ночь ПВО сбили 25 дронов ВСУ
- В ГД за оскорбление учителей предложили штрафовать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru