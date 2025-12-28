В 2026 году в РФ завершат переход на единый QR-код для всех платежей

В наступающем 2026 году в России завершится переход к единому QR-коду, который объединит в один инструмент оплату через Систему быстрых платежей (СБП), банковские сервисы и будущий цифровой рубль. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

Отмечается, что переход к единой системе будет обязательным и поэтапным. Так, все банки будут обязаны начать прием платежей по универсальному коду с 1 сентября 2026 года. Тогда же системно значимые финансовые учреждения должны будут обеспечить возможность расчетов цифровым рублем. С 1 сентября 2027 года это требование затронет банки с универсальной лицензией, а с 1 сентября 2028-го — всех остальных.

В операторе уточнили, что технологию уже могут использовать свыше 200 банков в России и примерно 7,4 млн торговых точек по всей стране.

В ЦБ заявили, что о сроках приватизации НСПК говорить сложно

Система работает следующим образом: покупатель сканирует один QR-код, после чего может выбрать любой удобный способ расчета. В связи с этим можно будет оплатить не только через СБП, но и с помощью различных платежных сервисов, сервисов рассрочки, а в будущем — и цифрового рубля.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков РФ Анатолий Аксаков в интервью НСН рассказал, что Россия ведет переговоры по созданию исламского банка с представителями арабских стран, его потенциал в РФ оценивают в более чем 1 трлн рублей, и наработки поддерживают крупные игроки внутреннего рынка, в том числе «Сбер».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БанкиQR-кодФинансыоплатаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры