В 2026 году в РФ завершат переход на единый QR-код для всех платежей

В наступающем 2026 году в России завершится переход к единому QR-коду, который объединит в один инструмент оплату через Систему быстрых платежей (СБП), банковские сервисы и будущий цифровой рубль. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

Отмечается, что переход к единой системе будет обязательным и поэтапным. Так, все банки будут обязаны начать прием платежей по универсальному коду с 1 сентября 2026 года. Тогда же системно значимые финансовые учреждения должны будут обеспечить возможность расчетов цифровым рублем. С 1 сентября 2027 года это требование затронет банки с универсальной лицензией, а с 1 сентября 2028-го — всех остальных.

В операторе уточнили, что технологию уже могут использовать свыше 200 банков в России и примерно 7,4 млн торговых точек по всей стране.