В Ростовской области из-за схода локомотива задержались свыше 20 поездов
В Ростовской области из-за схода колесных пар локомотива грузового поезда задерживаются 20 поездов дальнего следования и пять составов пригородного сообщения. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Отмечается, что задержки составляют до четырех часов. В СКЖД добавили, что специалисты принимают все необходимые меры для сокращения отставания поездов.
До этого в Южной транспортной прокуратуре сообщили о сходе колесных пар локомотива грузового поезда на перегоне Кизитеринка - Проточный в Ростовской области ночью 28 декабря. Известно, что ЧП случилось в 03:35 по московскому времени в Ростове-на-Дону.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал, что в Японии произошло ДТП с участием более 50 машин.
