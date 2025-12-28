В Ростовской области из-за схода локомотива задержались свыше 20 поездов

Отмечается, что задержки составляют до четырех часов. В СКЖД добавили, что специалисты принимают все необходимые меры для сокращения отставания поездов.

До этого в Южной транспортной прокуратуре сообщили о сходе колесных пар локомотива грузового поезда на перегоне Кизитеринка - Проточный в Ростовской области ночью 28 декабря. Известно, что ЧП случилось в 03:35 по московскому времени в Ростове-на-Дону.

