Строительство «Северного потока – 2» завершено
Строительство «Севреного потока – 2» завершено, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».
«Газопровод "Северный поток - 2" завершен и готов к запуску», - заявил во время закрытой телефонной конференции заместитель начальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников.
В то же время, 8 ноября пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков рассказал, что точной даты запуска газопровода пока нет. Сейчас «Северный поток – 2» проходит сертификацию как независимый газотранспортный оператор.
Газопровод «Nord Stream – 2» соединяет Россию и Германию через Балтийское море.
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