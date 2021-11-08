Строительство «Северного потока – 2» завершено

Строительство «Севреного потока – 2» завершено, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».

«Газопровод "Северный поток - 2" завершен и готов к запуску», - заявил во время закрытой телефонной конференции заместитель начальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников.

В то же время, 8 ноября пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков рассказал, что точной даты запуска газопровода пока нет. Сейчас «Северный поток – 2» проходит сертификацию как независимый газотранспортный оператор.

Газопровод «Nord Stream – 2» соединяет Россию и Германию через Балтийское море.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ГазпромСеверный Поток-2
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