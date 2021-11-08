Строительство «Северного потока – 2» завершено

Заболеваемость COVID в Москве держится на одном уровне второй день подряд Москвичи смогут проголосовать за благоустройство улиц на портале «Активный гражданин» Почти миллион квадратных метров жилья построили с начала года по программе реновации Обновленную маршрутную сеть «Магистраль» запустят в центре и на юге столицы с 20 ноября Москвичей предупредили о похолодании и гололедице