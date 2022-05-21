Газовый кризис. Экономика летит в трубу на фоне санкций

Поставки газа из России в Финляндию прекратились в субботу с 07:00 мск. «Газпром экспорт» приостановит поставки топлива по контракту с финской энергокомпанией Gasum. Хельсинки не заплатил за поставленный в апреле газ и отказался осуществлять платежи в рублях.

«Финляндия не собирается переходить на рублевую схему, это значит, что она пойдет по пути Польши и Болгарии, покупая транзитом через Эстонию, которая покупает российский газ. Вопрос в том, что все объемы так не закроются... Тот газ, который мы направляем в Европу по газопроводам, мы сжать не можем. Это значит, что Россия уменьшает добычу и снова усугубляет дефицит. В Европу никто не придет с других рынков сбыта, мы никуда не можем уйти для того, чтобы другой поставщик с азиатских рынков пришел в Европу. Это путь к колоссальному дефициту. И весь остальной газ, который Европа получает из Алжира, Катара, Азербайджана будет недоступен по цене, потому что они повысятся. Чтобы заместить российский газ, потребуются годы-годы-годы. Европейцы будут вести политику декарбонизации, но это тоже год», - объяснил аналитик.