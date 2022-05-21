Газовый кризис. Экономика летит в трубу на фоне санкций
Россия не может уйти из Европы, чтобы освободить место для поставщиков газа из других стран. Дефицит топлива в ЕС и потери от сокращения поставок в России будут усугубляться.
Дефицит топлива действительно грозит Евросоюзу, поскольку на замещение российского газа странам потребуются долгие годы, а снижать потребление никто не готов, отметил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Поставки газа из России в Финляндию прекратились в субботу с 07:00 мск. «Газпром экспорт» приостановит поставки топлива по контракту с финской энергокомпанией Gasum. Хельсинки не заплатил за поставленный в апреле газ и отказался осуществлять платежи в рублях.
«Финляндия не собирается переходить на рублевую схему, это значит, что она пойдет по пути Польши и Болгарии, покупая транзитом через Эстонию, которая покупает российский газ. Вопрос в том, что все объемы так не закроются... Тот газ, который мы направляем в Европу по газопроводам, мы сжать не можем. Это значит, что Россия уменьшает добычу и снова усугубляет дефицит. В Европу никто не придет с других рынков сбыта, мы никуда не можем уйти для того, чтобы другой поставщик с азиатских рынков пришел в Европу. Это путь к колоссальному дефициту. И весь остальной газ, который Европа получает из Алжира, Катара, Азербайджана будет недоступен по цене, потому что они повысятся. Чтобы заместить российский газ, потребуются годы-годы-годы. Европейцы будут вести политику декарбонизации, но это тоже год», - объяснил аналитик.
Глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон в четверг на просветительском марафоне «Новые горизонты» заявил, что Европе будет трудно найти замену российскому газу, его слова приводят РИА Новости.
Михельсон подчеркнул, что нет ни одного государства, которое способно заместить Россию на европейском энергорынке, для этого потребуются долгие годы и многочисленные инвестиции.
При этом последствия антироссийских санкций в ближайшее время их последствия не получится устранить, они наоборот будут только усиливаться для России. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
«Что касается экспорта из России, например, если Европа действительно откажется или будет быстрыми темпами отказываться от российского газа, то за год трубопроводы из Европы в Азию не переложишь. А резервов мощностей у нас не так много, поэтому будет просто провал экспорта на достаточно длительный срок», - отметил он.
Ранее сообщалось, что Москва может получить рекордные 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу в 2022 году. Это случится на фоне резкого роста цен, пишет Винсент Колен для издания Echos со ссылкой на аналитиков Citi.
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