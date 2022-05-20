Агентство Fitch прогнозирует рецессию в Европе без российского газа

Международное рейтинговое агентстве Fitch выпустило прогноз, согласно которому экономике Европы грозит рецессия в случае прекращения поставок газа из России. Аналитики агентства утверждают, что наиболее критической для европейских потребителей станет внезапная остановка поставок топлива.

В Fitch считают, что шансы на такое развитие событий сейчас очень высоки и быстро увеличиваются на фоне ситуации на Украине и политики санкций Евросоюза.

ЕС импортирует 84% потребляемого газа, порядка 30% внутреннего потребления пришлось на поставки из РФ. В ФРГ эта доля составляет 60%, отмечают в агентстве. Эксперты Fitch полагают, что со временем европейский рынок сможет заместить поставки из России другими источниками, однако в ближайшей перспективе сделать это практически невозможно.