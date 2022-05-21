В Финляндии жители начали воровать бензин из-за роста цен
В Финляндии власти фиксируют рост краж бензина и дизельного топлива на фоне резкого роста цен на топливо, сообщает издание YLE со ссылкой на полицию Юго-восточной Финляндии.
Грабежи совершают с крупных строительных площадок, предприятиях сельского или лесного хозяйства.
Силовики также фиксировали кражи из грузовиков и топливных баков холодильных установок. Воры ломают замки топливных баков, просверливают отверстия в емкостях и сливают горючее.
Полицейские считают, что злоумышленники совершают кражи для перепродажи бензина.
Цены на топливо в Евросоюзе выросли в том числе из-за антироссийских санкций, введенных странами Запада.
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