В Финляндии жители начали воровать бензин из-за роста цен

В Финляндии власти фиксируют рост краж бензина и дизельного топлива на фоне резкого роста цен на топливо, сообщает издание YLE со ссылкой на полицию Юго-восточной Финляндии.

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Грабежи совершают с крупных строительных площадок, предприятиях сельского или лесного хозяйства.

Силовики также фиксировали кражи из грузовиков и топливных баков холодильных установок. Воры ломают замки топливных баков, просверливают отверстия в емкостях и сливают горючее.

Полицейские считают, что злоумышленники совершают кражи для перепродажи бензина.

Цены на топливо в Евросоюзе выросли в том числе из-за антироссийских санкций, введенных странами Запада.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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