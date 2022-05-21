Поставки российского газа в Финляндию прекращены

Поставки газа из России в Финляндию прекратились.

«Газпром» приостановит поставки газа в Финляндию

Ранее стало известно, что в субботу с 07:00 мск «Газпром экспорт» приостановит поставки топлива по контракту с финской энергокомпанией Gasum. Хельсинки не заплатил за поставленный в апреле газ и отказался осуществлять платежи в рублях.

Министерство занятости и экономики Финляндии сообщило, что, несмотря на прекращение поставок из РФ, прямые потребности бытовых потребителей и основных служб в газе будут удовлетворены.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ФинляндияРоссийский Газ
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