Поставки российского газа в Финляндию прекращены

Ранее стало известно, что в субботу с 07:00 мск «Газпром экспорт» приостановит поставки топлива по контракту с финской энергокомпанией Gasum. Хельсинки не заплатил за поставленный в апреле газ и отказался осуществлять платежи в рублях.

Министерство занятости и экономики Финляндии сообщило, что, несмотря на прекращение поставок из РФ, прямые потребности бытовых потребителей и основных служб в газе будут удовлетворены.

