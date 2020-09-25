Стало известно, за сколько построят белорусский порт в Ленобласти
Если Россия согласится на перераспределение средств от кредита на БелАЭС, проект белорусского порта в России может быть реализован за 3-4 года, рассказал в эфире НСН белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН рассказал, сколько денег может быть потрачено на строительство порта в России.
«Касаясь сэкономленных финансов. Известно, что Россия предоставляла кредит в сумме около 10 миллиардов долларов на строительство АЭС, порядка 6,5 миллиарда долларов было потрачено на строительство. В таком случае, речь идет о 3,5 миллиарда долларов. Это средства российского бюджета, они просто законтрактованы, но не потрачены», - отметил он.
По его словам, если Россия пойдет на перенаправление этих денег на новые цели, то проект можно реализовать за 3-4 года. Лукашенко же рассчитывает, что строить терминал будут белорусские строители, то есть российские деньги останутся в белорусском бюджете.
«Пока я очень скептически к этому отношусь, я больше рассматриваю это как попытку Лукашенко любой ценой перехватить у России денег для спасения себя и своей семьи от катастрофы, крушения в политическом плане, потому что сегодня Лукашенко не имеет средств для политического выживания без российской поддержки», - высказался Болкунец.
Политолог также напомнил, что Россия пять лет назад предлагала Белоруссии реализовать проект о транспортировке нефтепродуктов через Усть-Лугу.
«Для этого, помимо портовой инфраструктуры, необходимо построить и железнодорожную ветку. В настоящее время есть только одноколейка. Она, по-моему, даже не электрифицирована», - сказал он.
По словам собеседника НСН, если по этой дороге поедут грузовые составы, то без её модернизации о железнодорожном сообщении можно будет забыть.
Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в эфире НСН заявил, что не верит в возможность реализации угроз Лукашенко перекрыть транзит для товаров из Польши и Литвы.
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