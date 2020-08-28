В России не поверили угрозам Лукашенко перекрыть транзит товаров из Литвы и Польши

Белоруссия не является незаменимым транзитером, отметил он. «Ну поищут какие-то другие логистические пути и через Прибалтику можно будет поставлять», - сказал эксперт. Страны Западной Европы могут поставлять товары в Россию через Новороссийск, Балтику, Финляндию.

Больших проблем для российских потребителей от действий Лукашенко по отношению к Польше и Литве Карпов не видит. Могут пострадать какие-то российские оптовые покупатели, которые заранее платят за этот товар. «Как потребители мы не пострадаем, может только если товар какой исчезнет, потому что из Германии, например, проще поставлять через Белоруссию», - уверен он.

Отказаться от реэкспорта Лукашенко тоже не может, считает эксперт.

«Если мы говорим про реэкспорт товаров из Белоруссии, а не транзит, то это деньги в том числе и для белорусского государства. Они зарабатывают на этом трафике, занимаясь его переупаковкой, перемаркировкой, это все не делается бесплатно», - отметил Карпов.

Ранее член Совета Федерации РФ Сергей Цеков в беседе с НСН высказал мнение, что слова президента Белоруссии о военной угрозе для его страны и России говорят о том, что Лукашенко снова просит помощи у РФ после предвыборной антироссийской риторики.

