В России не поверили угрозам Лукашенко перекрыть транзит товаров из Литвы и Польши
Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла в эфире НСН заявил, что не верит в возможность реализации угроз Лукашенко перекрыть транзит для товаров из Польши и Литвы.
Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты из-за угроз этих стран ввести санкции в отношении Минска.
«Я сильно сомневаюсь, что будут создаваться серьезные препоны в экономической части, ведь это создавать проблемы самому себе больше именно в части уменьшения каких-то доходов в казну белорусского государства», - сказал председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в эфире НСН.
Белоруссия не является незаменимым транзитером, отметил он. «Ну поищут какие-то другие логистические пути и через Прибалтику можно будет поставлять», - сказал эксперт. Страны Западной Европы могут поставлять товары в Россию через Новороссийск, Балтику, Финляндию.
Больших проблем для российских потребителей от действий Лукашенко по отношению к Польше и Литве Карпов не видит. Могут пострадать какие-то российские оптовые покупатели, которые заранее платят за этот товар. «Как потребители мы не пострадаем, может только если товар какой исчезнет, потому что из Германии, например, проще поставлять через Белоруссию», - уверен он.
Отказаться от реэкспорта Лукашенко тоже не может, считает эксперт.
«Если мы говорим про реэкспорт товаров из Белоруссии, а не транзит, то это деньги в том числе и для белорусского государства. Они зарабатывают на этом трафике, занимаясь его переупаковкой, перемаркировкой, это все не делается бесплатно», - отметил Карпов.
Ранее член Совета Федерации РФ Сергей Цеков в беседе с НСН высказал мнение, что слова президента Белоруссии о военной угрозе для его страны и России говорят о том, что Лукашенко снова просит помощи у РФ после предвыборной антироссийской риторики.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
980 тыс.+4 829 / сут.
Умерли
16 914+110 / сут.
Выздоровели
798 тыс.+5 905 / сут.
- ОМОН начал задерживать мужчин в Минске на женской акции
- Истребители НАТО сопроводили самолеты ВКС над двумя океанами и Балтикой
- Машина замминистра обороны РФ Евкурова попала в ДТП в Москве. Видео
- В РПЦ уверены в неизбежности захоронения Ленина
- Глава НПП «Исток» Ростеха Борисов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru