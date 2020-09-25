Лукашенко заявил о готовности строить морской терминал в России
Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что это можно сделать за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.
«Все, что мы сэкономим на АЭС, которая строится за счет кредита РФ, мы готовы вложить в порт, взять кредит из сэкономленного и вложить в строительство терминала там. Мы с вами можем реализовать совместный проект», - заявил Александр Лукашенко.
Об этом он рассказал во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, она состоялась в эту пятницу, 25 сентября, в Минске.
Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона «очень много сейчас работает над изменением логистики по поставкам белорусских товаров».
Между тем, Евросоюз считает «тайную» инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко нелегитимной. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
По мнению властей ЕС, такой шаг усугубляет политический кризис, в котором находится белорусское государство. Евросоюз не признал результаты выборов в стране и намерен пересмотреть отношения с Белоруссией, отмечает Ura.ru.
В США также не признали Александр Лукашенко легитимно избранным президентом Белоруссии. Об этом сообщили в Госдепе, комментируя инаугурацию Лукашенко. В частности, в Госдепартаменте назвали выборы 9 августа несвободными и нечестными, а результаты сфабрикованными.
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