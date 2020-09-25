Лукашенко заявил о готовности строить морской терминал в России

Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что это можно сделать за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.

«Все, что мы сэкономим на АЭС, которая строится за счет кредита РФ, мы готовы вложить в порт, взять кредит из сэкономленного и вложить в строительство терминала там. Мы с вами можем реализовать совместный проект», - заявил Александр Лукашенко.

Об этом он рассказал во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, она состоялась в эту пятницу, 25 сентября, в Минске.

Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона «очень много сейчас работает над изменением логистики по поставкам белорусских товаров».