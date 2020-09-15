Союз за $1,5 миллиарда. Путин дал Лукашенко очередной кредит
Эксперты НСН оценили прошедшие в Москве переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд. Об этом договорились президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко во время визита последнего в Москву. Глава российского государства также заявил о необходимости приложить «дополнительные усилия» для восстановления двустороннего товарооборота, который в первой половине нынешнего года снизился на 21%. В этой ситуации Путин заявил, что существуют «определенные предложения, которые нужно прорабатывать на уровне правительств, на уровне министерств и даже отдельных предприятий».
Политологи предполагали, что одной из тем переговоров станет рефинансирование долга Белоруссии перед Россией. На это, в частности указал в интервью НСН член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Беспалько.
«Это вопрос погашения долга за уже поставленный газ, примерно 330 млн долларов. Вопросы сохранения производственных цепочек, рынков сбыта, транзита углеводородов через Белоруссию, поставок нефти на ее заводы и транзита произведенных на этих заводах нефтепродуктов через российские порты. Раз документы не будут подписываться, скорее всего, эта встреча – только начало переговорного процесса», - заключил Беспалько.
На встрече глав двух государств была достигнута еще одна принципиальная договорённость: резерв российских силовиков на границе с Белоруссией будет снят. Он формировался для помощи Минску в случае необходимости по просьбе Лукашенко.
Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин на пресс-конференции НСН ранее заявлял, что какие бы решения не были приняты политиками, политического будущего у Лукашенко нет.
«Тупик развития Белоруссии. Лукашенко сохранил экономику, он развил экономику, создал IT-сектор. Но все постсоветские и даже восточно-европейские страны развиваться могут только при условии модернизации России. Принудить Россию к модернизации никто не может. Режим Лукашенко обречен. Мы должны понимать, что Лукашенко сейчас неадекватен. Это нормально. Когда человек находится перед перспективой гибели всего, что ему дорого, краха того, что он строил, он становится неадекватным», - сказал Делягин.
Но какие бы темы не поднимали политики на встрече, упреждая ее, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что любые договорённости с «нелегитимным Лукашенко» не получат законной силы и «будут пересмотрены новой властью». Осталось лишь понять, наступит ли эта самая новая власть в Белоруссии.
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