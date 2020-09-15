Союз за $1,5 миллиарда. Путин дал Лукашенко очередной кредит

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд. Об этом договорились президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко во время визита последнего в Москву. Глава российского государства также заявил о необходимости приложить «дополнительные усилия» для восстановления двустороннего товарооборота, который в первой половине нынешнего года снизился на 21%. В этой ситуации Путин заявил, что существуют «определенные предложения, которые нужно прорабатывать на уровне правительств, на уровне министерств и даже отдельных предприятий».

Политологи предполагали, что одной из тем переговоров станет рефинансирование долга Белоруссии перед Россией. На это, в частности указал в интервью НСН член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Беспалько.

«Это вопрос погашения долга за уже поставленный газ, примерно 330 млн долларов. Вопросы сохранения производственных цепочек, рынков сбыта, транзита углеводородов через Белоруссию, поставок нефти на ее заводы и транзита произведенных на этих заводах нефтепродуктов через российские порты. Раз документы не будут подписываться, скорее всего, эта встреча – только начало переговорного процесса», - заключил Беспалько.

На встрече глав двух государств была достигнута еще одна принципиальная договорённость: резерв российских силовиков на границе с Белоруссией будет снят. Он формировался для помощи Минску в случае необходимости по просьбе Лукашенко.