Фальсификация и страх протеста. Кравчук и Шушкевич не признали Лукашенко

Дополнительную поддержку Лукашенко, по мнению Кравчука, оказывает Россия, которая не стала требовать его ухода с поста президента после тех протестов, что развернулись в стране после выборов. «В данном случае он чувствует себя защищенным Россией и позволяет себе все, что он хочет», - резюмировал он.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что лично он не располагал информацией о проведении в среду, 23 сентября, инаугурации Лукашенко. Также официальный представитель Кремля признался, что не располагает информацией о том, поздравит ли российский лидер Владимир Путин своего белорусского коллегу.

В свою очередь первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал в эфире НСН о причинах, которые заставили действующего президента республики провести инаугурацию в закрытом режиме.