Фальсификация и страх протеста. Кравчук и Шушкевич не признали Лукашенко
Первые главы постсоветских Белоруссии и Украины заявили, что признавать тайную инаугурацию Лукашенко нельзя.
Александр Лукашенко провел церемонию вступления в должность президента Белоруссии. Однако о проведении церемонии ранее не сообщалось в СМИ, она не транслировалась белорусскими телеканалами и на нее не приглашались иностранные гости. Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт отказалась назвать дату его инаугурации, заявив, что сделает это «ближе ко времени» церемонии.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН назвал «фальсификацией» эту инаугурацию.
«Разве может человек, который хоть как-то понимает демократические принципы организации власти, может пойти на такую фальсификацию, я бы даже сказал, карикатуру, столь важного для власти президента события, как инаугурация?» - задается вопросом Кравчук.
Он добавил, что к такому формату инаугурации он относится критически и негативно. По словам бывшего президента Украины, Лукашенко пошел на этот шаг в силу того, что он уже 26 лет находится у власти и не мыслит себя вне нее. «На нем каждый волосок, каждая клеточка тела пропитана властью», - уверен Кравчук.
Дополнительную поддержку Лукашенко, по мнению Кравчука, оказывает Россия, которая не стала требовать его ухода с поста президента после тех протестов, что развернулись в стране после выборов. «В данном случае он чувствует себя защищенным Россией и позволяет себе все, что он хочет», - резюмировал он.
В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что лично он не располагал информацией о проведении в среду, 23 сентября, инаугурации Лукашенко. Также официальный представитель Кремля признался, что не располагает информацией о том, поздравит ли российский лидер Владимир Путин своего белорусского коллегу.
В свою очередь первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал в эфире НСН о причинах, которые заставили действующего президента республики провести инаугурацию в закрытом режиме.
«На тайную процедуру инаугурации Лукашенко пошел потому, что он жульническим образом оформил себе голоса. Он не президент. Если бы инаугурация прошла нормальным образом, то протест был бы больше, чем в первые дни после выборов», - сказал Шевченко. По его словам, иначе бы Минск раскололся на две части.
В Белоруссии массовые протесты против фальсификации выборов начались 9 августа сразу после объявления результатов голосования. По данным ЦИК, победу на президентских выборах одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Согласно белорусскому законодательству, церемония вступления в должность президента страны проводится не позднее двух месяцев после выборов.
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