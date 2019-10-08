Экономист: Только «серые» зарплаты держат Россию на плаву

«Этих мер абсолютно недостаточно. Главные меры не приняты. Они в первую очередь должны касаться пенсионной системы, потому что перманентная пенсионная реформа, которая идёт с 2002-го года, вызвала мощнейшее недоверие россиян к этой политике, неверие в пенсию. Естественно, люди в этой ситуации не хотят, чтобы их деньги в таком большом размере перечислялись кому бы то ни было. Лучше уж получить самому чуть больше», - рассказал Колташов.

По словам экономиста, россияне не хотят платить налоги и сообщать о недобросовестных работодателях властям, так как не видят в этом смысла.

«Люди не хотят платить слишком много налогов, потому что они и так платят их очень много. Они пытаются этого избежать. Здесь дело даже не в бизнесе, дело и в обычном человеке. Наёмный работник находится в такой ситуации, что если бы он все налоги уплачивал честно, то отдавал бы 60% своей заработной платы. Это невероятно, но так получается, потому что люди платят и НДС, и все социальные отчисления. Пока такая система не изменится, она будет провоцировать всевозможные уклонения от налогов каждого маленького человека. И не будет толстой пачки доносов на работодателей от обычных сотрудников, пока работник не поймёт, что ему это хоть как-то надо. Потому что все действия финансовых министерств прежних лет демотивировали людей и настроили против соответствующих органов», - отметил собеседник НСН.