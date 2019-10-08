Экономист: Только «серые» зарплаты держат Россию на плаву
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества в эфире НСН рассказал, почему россиян устраивают зарплаты в конвертах.
Федеральная налоговая служба России заметила значительную разницу между официальными доходами россиян и их расходами. Как заявила заместитель руководителя ведомства Светлана Бондарчук, эти данные свидетельствуют о всё ещё высоком уровне теневых зарплат в стране.
Бондарчук подчеркнула, что в большей части регионов страны действуют программы экономического развития, а также планы повышения доходов региональных бюджетов. Кроме того, функционирую комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ.
«Однако обеление экономики идёт медленными темпами», - отметила замглавы ведомства.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН объяснил, почему все усилия российских властей по выводу зарплат и тени не работают.
«Этих мер абсолютно недостаточно. Главные меры не приняты. Они в первую очередь должны касаться пенсионной системы, потому что перманентная пенсионная реформа, которая идёт с 2002-го года, вызвала мощнейшее недоверие россиян к этой политике, неверие в пенсию. Естественно, люди в этой ситуации не хотят, чтобы их деньги в таком большом размере перечислялись кому бы то ни было. Лучше уж получить самому чуть больше», - рассказал Колташов.
По словам экономиста, россияне не хотят платить налоги и сообщать о недобросовестных работодателях властям, так как не видят в этом смысла.
«Люди не хотят платить слишком много налогов, потому что они и так платят их очень много. Они пытаются этого избежать. Здесь дело даже не в бизнесе, дело и в обычном человеке. Наёмный работник находится в такой ситуации, что если бы он все налоги уплачивал честно, то отдавал бы 60% своей заработной платы. Это невероятно, но так получается, потому что люди платят и НДС, и все социальные отчисления. Пока такая система не изменится, она будет провоцировать всевозможные уклонения от налогов каждого маленького человека. И не будет толстой пачки доносов на работодателей от обычных сотрудников, пока работник не поймёт, что ему это хоть как-то надо. Потому что все действия финансовых министерств прежних лет демотивировали людей и настроили против соответствующих органов», - отметил собеседник НСН.
Кроме того, Колташов подчеркнул, что только благодаря «серым» зарплатам российский внутренний рынок до сих пор остаётся на плаву.
«Если вдруг какими-то чудесными средствами удастся добиться полной ликвидации «серых» зарплат, ничего не меняя в налоговой политике, то мы увидим экономическую депрессию. Потому что то, что у нас сейчас идёт слабый, хоть какой-то экономический рост, является результатом того самого положения, когда у людей есть припрятанные от государства деньги. И они тратят их на потребительские товары, на недвижимость, на автомобили и так далее. Эта ситуация поддерживает в значительной мере российский рынок на плаву. Убрать всё это из тени, означает обрушить внутренний рынок. Прекращения незаконных практик необходимы, но только на определённых условиях. Это абсолютно не могут быть условия, которые предлагает сейчас Минфин. Их условия – плохие условия. На таких условиях в плен не сдаются», - заключил эксперт.
Стоить отметить, что только треть россиян (36%) считают для себя неприемлемым получать «серую» или «черную» зарплату. Такие данные привел сервис по поиску работы SuperJob. При этом 43% опрошенных готовы получать часть зарплаты в конверте, 21% респондентов затруднились с ответом.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Читайте также
Горячие новости
- Georgian Airways потребует от Минтранса РФ компенсацию в 25 млн долларов
- Суд отклонил иск Алибасова к «Кроту»
- Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы
- Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Германии
- Адвокаты не верят в оправдание Серебренникова