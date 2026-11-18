На заседании Общественного совета он отметил, что подобное оборудование фактически является шпионским, и пользоваться им могут только артисты или ведущие на сцене.

Музаев указал, что на экзаменах многие студенты применяют не только различные гаджеты, но и технологии искусственного интеллекта. По его словам, такие случаи следует пресекать, а в вузах оборудовать специальные комнаты, куда не проникает никакая связь.

Ранее глава Рособрнадзора заявил, что реклама микронаушников является приманкой для выпускников, пытающихся использовать устройства на экзаменах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

