Продажу микронаушников на маркетплейсах могут запретить в России
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что его ведомство обсуждает с Минцифры вопрос о запрете продажи в стране микронаушников на маркетплейсах. Об этом сообщает РИА Новости.
На заседании Общественного совета он отметил, что подобное оборудование фактически является шпионским, и пользоваться им могут только артисты или ведущие на сцене.
Музаев указал, что на экзаменах многие студенты применяют не только различные гаджеты, но и технологии искусственного интеллекта. По его словам, такие случаи следует пресекать, а в вузах оборудовать специальные комнаты, куда не проникает никакая связь.
Ранее глава Рособрнадзора заявил, что реклама микронаушников является приманкой для выпускников, пытающихся использовать устройства на экзаменах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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