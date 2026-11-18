Путин, Трамп и Си Цзиньпин кратко пообщались «на ногах» в Шэньчжене
Президент РФ Владимир Путин встретился американским коллегой Дональдом Трампом на торжественном приеме для гостей саммита АТЭС, который был организован от имени председателя КНР Си Цзиньпина.
Мероприятие проходит в Центре международных обменов Шэньчжэня. Российского лидера встречали лично Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань.
Как сообщает РИА Новости, при встрече главы России, КНР и США пожали друг другу руки и кратко пообщались «на ногах». Отмечается, что на приёме Путина и Трампа посадили справа и слева от Си Цзиньпина и его супруги.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что темой кратких контактов президентов РФ и США в Шэньчжене станут текущие вопросы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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