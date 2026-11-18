Мероприятие проходит в Центре международных обменов Шэньчжэня. Российского лидера встречали лично Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань.

Как сообщает РИА Новости, при встрече главы России, КНР и США пожали друг другу руки и кратко пообщались «на ногах». Отмечается, что на приёме Путина и Трампа посадили справа и слева от Си Цзиньпина и его супруги.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что темой кратких контактов президентов РФ и США в Шэньчжене станут текущие вопросы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

