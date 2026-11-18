Поправки вносятся в федеральный закон «О библиотечном деле». Они устанавливают, что порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг и условия их предоставления будут регламентироваться с учетом законодательства об иноагентах.

Инициатива была внесена в Госдуму ещё в июне 2026 года. В пояснительной записке говорится, что цель поправок - исключение пропаганды произведений авторов, чья деятельность которых направлена против безопасности России.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее глава сети «Читай-город» — «Буквоед» Александр Брычкин рассказал, что за последние годы компания потратила на снятие с продажи и уничтожение несоответствующих российским законам книг около 100 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

