Госдума ограничила доступ к книгам иноагентов в библиотеках
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон, ограничивающий доступ читателей к книгам иноагентов в библиотеках. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Поправки вносятся в федеральный закон «О библиотечном деле». Они устанавливают, что порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг и условия их предоставления будут регламентироваться с учетом законодательства об иноагентах.
Инициатива была внесена в Госдуму ещё в июне 2026 года. В пояснительной записке говорится, что цель поправок - исключение пропаганды произведений авторов, чья деятельность которых направлена против безопасности России.
Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Ранее глава сети «Читай-город» — «Буквоед» Александр Брычкин рассказал, что за последние годы компания потратила на снятие с продажи и уничтожение несоответствующих российским законам книг около 100 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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