Никитин заявил о способности России восстановить Крымский мост в сжатые сроки
Россия облядает всеми необходимыми технологиями и компетенциями, позволяющими восстановить Крымский мост в сжатые сроки. Как пишет РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Андрей Никитин.
Он отметил, что в настоящее время российское правительство совместно с регионами выстраивает альтернативные маршруты перевозок.
«Отдельная задача - пассажирское сообщение и прежде всего автомобильный транспорт... Крым будет обеспечен грузами, и люди будут иметь возможность попасть в другие субъекты», - сказал вице-премьер.
Крымский мост был дважды атакован ВСУ 16 и 17 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после восстановления мост «будет еще лучше прежнего», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Депутаты Госдумы повысили лимит по страхованию долгосрочных вкладов
- Певица Mona ответила Басте на слова о Бурунове в роли Джеймса Бонда
- Риттер: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина даст старт диалогу трех держав
- Их несколько: Устойчивая к препаратам «супербактерия» распространяется и в России
- Россиянам объяснили, как добиться получения 13-й зарплаты
- «Вернуть три миллиарда!»: Что в суде ждет покупателей билетов на Канье Уэста
- Путин, Трамп и Си Цзиньпин кратко пообщались «на ногах» в Шэньчжене
- Госдума ограничила доступ к книгам иноагентов в библиотеках
- Кулибины уже варят бульон: Россиян предупредили о подделках на рынке красной икры
- Продажу микронаушников на маркетплейсах могут запретить в России