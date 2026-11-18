Он отметил, что в настоящее время российское правительство совместно с регионами выстраивает альтернативные маршруты перевозок.

«Отдельная задача - пассажирское сообщение и прежде всего автомобильный транспорт... Крым будет обеспечен грузами, и люди будут иметь возможность попасть в другие субъекты», - сказал вице-премьер.

Крымский мост был дважды атакован ВСУ 16 и 17 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после восстановления мост «будет еще лучше прежнего», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

