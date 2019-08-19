Экономист: «Копейки» должников в российской кубышке не нужны
России должны порядка 27 миллиардов долларов 17 государств. Такие данные приводит РБК. Самыми крупными должниками стали Белоруссия, Украина и Венесуэла.
Несмотря на крупную сумму, в масштабах страны это копейки, отметил в эфире НСН руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. По его словам, если долги станут безвозвратными, Россия от этого не пострадает. Тем более, в истории уже есть опыт подобных случаев «политических займов» (слушайте аудио).
«В какой-то мере эта ситуация повторяется. У Советского Союза тоже были такие страны, которые занимали очень много денег. И по чисто политическим соображениям эти долги либо были сокращены, либо списывались. С другой стороны, России не особенно нужны деньги, потому что у нас уникальная ситуация — кубышка наполняется постоянно. Всё будет зависеть от политической ситуации в каждом отдельном случае [с долгами], но, конечно, копейки это всё», — заключил Гринберг.
Отметим, данные приводятся на основе собственных подсчётов издания, так как официальные цифры по долгам государств перед Россией засекречены. Издание утверждает, что гриф секретно присваивается информации из-за того, что многие займы носят политический характер, а также бывают связаны с военной сферой.
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