Экономист: «Копейки» должников в российской кубышке не нужны

«В какой-то мере эта ситуация повторяется. У Советского Союза тоже были такие страны, которые занимали очень много денег. И по чисто политическим соображениям эти долги либо были сокращены, либо списывались. С другой стороны, России не особенно нужны деньги, потому что у нас уникальная ситуация — кубышка наполняется постоянно. Всё будет зависеть от политической ситуации в каждом отдельном случае [с долгами], но, конечно, копейки это всё», — заключил Гринберг.

Отметим, данные приводятся на основе собственных подсчётов издания, так как официальные цифры по долгам государств перед Россией засекречены. Издание утверждает, что гриф секретно присваивается информации из-за того, что многие займы носят политический характер, а также бывают связаны с военной сферой.

