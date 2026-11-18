«Вернуть три миллиарда!»: Что в суде ждет покупателей билетов на Канье Уэста
Срок на возврат денег – 10 дней, но в ситуации, когда нужно выплатить 3 миллиарда – это, наверное, проблема, заявил НСН Алексей Койтов.
Глава Союза потребителей России Алексей Койтов рассказал НСН, какой способ возврата денег за несостоявшиеся концерты Канье Уэста эффективнее. По его словам, в случае подачи иска в суд размер компенсации во многом будет зависеть от поведения Say Agency.
Глава Say Agency Анна Субчева 18 ноября сообщила РБК, что билетный оператор продолжает возвращать деньги за билеты на несостоявшиеся концерты Канье Уэста. Однако из-за большого объема обращений через личный кабинет, требуется дополнительное время, так как каждый заказ обрабатывается в индивидуальном порядке. По словам Субчевой, время занимает сверка данных, проверка статусов платежей и ранее произведенных выплат, чтобы избежать повторных перечислений. При этом параллельно десятки исков к Say Agency поступили и в суды. Койтов рассказал, какой путь возврата денег эффективнее.
«Наверное, все, кто купил билеты, должны обратиться за возвратом. Но кто-то может и не обратиться. Практика такова, что все 100% никогда не обращаются: кто-то забыл, кто-то не хочет с этим связываться, у кого-то нет времени. Что эффективнее – суд или через личный кабинет? Все зависит от оппонента. Если они добровольно возвращают деньги, то, конечно, эффективнее и быстрее будет через личный кабинет. А если организатор ничего добровольно не возвращает, то времени терять не надо, а сразу обращаться в суд», – отметил Койтов.
Также эксперт рассказал, на что будут обращать внимание суды при рассмотрениие исков к организаторам концерта Уэста.
«Объективно, у организаторов наверняка есть трудности в одномоментном возврате всех денег в установленный законом срок. Потому что у нас срок 10 дней на возврат денег. Для обычных ситуаций он более чем достаточный. А в ситуации, когда нужно 3 миллиарда выплатить, наверное, это проблема. И конечно, эти обстоятельства, если дело дойдет до суда, будут учитываться. Также будет учитываться поведение ответчика в конкретных фактах: то, что он, допустим, предоставил возможность через личный кабинет оформить заявление для автоматизации приема обращений на возврат денег, старался это делать, с какими-то задержками, но возвращал деньги, – это одна ситуация. Тут неустойка может быть снижена до минимальных размеров. А если окажется, что ответчик так и не вернул деньги, то, наверное, суд взыщет неустойку в полном объеме, – скажем так, двойную стоимость билета», – рассказал Койтов.
Концерты Канье Уэста должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром-Арене». Стоимость билетов достигала 160 тысяч рублей. Однако концерты так и не состоялись, а покупатели билетов потребовали от организаторов возврата средств. В Say Agency заявили, что 12 октября опция подачи заявки на возврат денег открылась в личном кабинете. При этом, как подсчитала НСН, только на конец октября к организаторам концерта американского рэпера в российские суды было подано около пяти десятков исков.
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