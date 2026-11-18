Глава Союза потребителей России Алексей Койтов рассказал НСН, какой способ возврата денег за несостоявшиеся концерты Канье Уэста эффективнее. По его словам, в случае подачи иска в суд размер компенсации во многом будет зависеть от поведения Say Agency.

Глава Say Agency Анна Субчева 18 ноября сообщила РБК, что билетный оператор продолжает возвращать деньги за билеты на несостоявшиеся концерты Канье Уэста. Однако из-за большого объема обращений через личный кабинет, требуется дополнительное время, так как каждый заказ обрабатывается в индивидуальном порядке. По словам Субчевой, время занимает сверка данных, проверка статусов платежей и ранее произведенных выплат, чтобы избежать повторных перечислений. При этом параллельно десятки исков к Say Agency поступили и в суды. Койтов рассказал, какой путь возврата денег эффективнее.