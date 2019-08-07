Вопрос выживания. Экономист о «серых» зарплатах в России

Объем «серых» зарплат в России в 2018 году достиг 13 триллионов рублей, пишут «Известия» с ссылкой на данные Росстата. Общая величина выдаваемых «в конвертах» зарплат равняется 12,6 процента ВВП и сопоставима с расходами федерального бюджета, которые по итогам прошлого года составили 16,8 триллиона рублей.

Для подсчета совокупных «серых» доходов Росстат сравнил легальные доходы россиян с их расходами и сбережениями. Разница между этими показателями определяется как незаконно полученные средства: зарплаты «в конвертах», неофициальные подработки, с которых не платятся страховые отчисления и подоходный налог.

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в эфире НСН отметил признаки общей экономической неустроенности в стране.

«Ясно, что серые зарплаты не очень хорошее явление, это симптом несовершенств в налоговой системе, в последнее время у нас существуют большие проблемы с малым бизнесом, несмотря на декларируемую поддержку. Работодатели пытаются каким-то образом сохранить свои предпринимательские возможности, естественно, большое искушение прибегать к серым зарплатам. Это выражение общей социальной неустроенности в стране. Когда покупательская способность населения либо на нуле, либо снижается, непонятно зачем что-то производить, мало кто покупает. В стране налицо ситуация реальной законсервированной стагнации», - заявил он.