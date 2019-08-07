Вопрос выживания. Экономист о «серых» зарплатах в России
Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в эфире НСН рассказал, почему работодатель вынужден обращаться к нелегальным способам оплаты труда.
Объем «серых» зарплат в России в 2018 году достиг 13 триллионов рублей, пишут «Известия» с ссылкой на данные Росстата. Общая величина выдаваемых «в конвертах» зарплат равняется 12,6 процента ВВП и сопоставима с расходами федерального бюджета, которые по итогам прошлого года составили 16,8 триллиона рублей.
Для подсчета совокупных «серых» доходов Росстат сравнил легальные доходы россиян с их расходами и сбережениями. Разница между этими показателями определяется как незаконно полученные средства: зарплаты «в конвертах», неофициальные подработки, с которых не платятся страховые отчисления и подоходный налог.
Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в эфире НСН отметил признаки общей экономической неустроенности в стране.
«Ясно, что серые зарплаты не очень хорошее явление, это симптом несовершенств в налоговой системе, в последнее время у нас существуют большие проблемы с малым бизнесом, несмотря на декларируемую поддержку. Работодатели пытаются каким-то образом сохранить свои предпринимательские возможности, естественно, большое искушение прибегать к серым зарплатам. Это выражение общей социальной неустроенности в стране. Когда покупательская способность населения либо на нуле, либо снижается, непонятно зачем что-то производить, мало кто покупает. В стране налицо ситуация реальной законсервированной стагнации», - заявил он.
Собеседник НСН рассказал о том, что малый и средний бизнес переживает непростые условия, подвергаясь нападкам со стороны налоговиков.
«Малому и среднему бизнесу надо как-то выживать, и он пытается это делать, в том числе, с помощью «серых» зарплат. Есть очень больший разрыв между призывами "не кошмарить" бизнес, поддерживать его и реальностью. На самом деле происходит все ровно наоборот. Новые налоговые изобретения, повышение НДС. Грустная картина, конечно, что тут говорить. Происходит ситуация, когда надо скрывать успехи своего бизнеса. Есть такая поговорка: "Ваш бизнес настолько хорош, что начинает соответствовать нашим интересам". Конечно, это выражение общей стагнации», - отметил он.
Ранее сообщалось о новых мерах, которые хотят предпринять российские власти для вывода так называемых самозанятых из тени. Минфин предложил предоставить им те же льготы на рынке госзакупок, которые в настоящее время действуют и для малого бизнеса. Экономист и бизнесмен Дмитрий Потапенко в эфире НСН выступил с резкой критикой этой идеи, объяснив, что она неминуемо закончится провалом.
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