В ФНС рассказали о способах выведения из тени зарплат россиян

Обсуждение процесса легализации теневой заработной платы в России прошло в Саратове, сообщает телеканал «360». Как рассказала замруководителя ФНС России Светлана Бондарчук, проблема теневых доходов населения сейчас характерна для всех регионов страны.

По её словам, изучение уровня зарплат россиян показало, что он снижается ниже МРОТ и даже ниже прожиточного минимума. Причем наблюдается эта тенденция не только на малых предприятиях, но и на крупных, что позволяет сделать вывод о выводе доходов граждан в «серую» зону.

«Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями — совместными усилиями переломить этот негативный тренд», — отметила Бондарчук.