В ФНС рассказали о способах выведения из тени зарплат россиян
Обсуждение процесса легализации теневой заработной платы в России прошло в Саратове, сообщает телеканал «360». Как рассказала замруководителя ФНС России Светлана Бондарчук, проблема теневых доходов населения сейчас характерна для всех регионов страны.
По её словам, изучение уровня зарплат россиян показало, что он снижается ниже МРОТ и даже ниже прожиточного минимума. Причем наблюдается эта тенденция не только на малых предприятиях, но и на крупных, что позволяет сделать вывод о выводе доходов граждан в «серую» зону.
«Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями — совместными усилиями переломить этот негативный тренд», — отметила Бондарчук.
Для этого, по её словам, в субъектах РФ разработаны программы экономического развития, а также планы по повышению доходов региональных бюджетов. Несмотря на все усилия, процесс возврата зарплат в белую зону идёт медленно, констатировала Бондарчук.
Ускорить этот процесс, по её словам, могут помочь современные программы и новейшие технологии. Так, на сайте ФНС для этого размещены сервисы — «Прозрачный бизнес», «Проверь себя и контрагента» и другие. Такие механизмы помогают оценить положение бизнес-сообщества и избежать нарушений. Кроме того, для выравнивания ситуации разработана профилактическая работа сотрудников ФНС.
Ранее НСН писала, что Минфин заявил о падении доходов граждан России в 2020-2022 годах. Это связано с выплатой процентов по кредитам, которые растут быстрее зарплат, отметили в ведомстве. О том, какие причины видят эксперты в закредитованности и бедности россиян, читайте в материале НСН.
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