Экономист: Россияне выбирают «серую» зарплату из-за недоверия к государству

На работу с «серой» зарплатой согласились бы 43% россиян. Таковы результаты опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob. 21% опрошенных затруднился ответить. Еще более трети соотечественников (36%) заявили, что не согласятся на предложение работодателя получать «серую» или «черную» зарплату. Исследователи отмечают, что за год эти цифры почти не изменились. Более склонны согласиться на зарплату в конверте россияне в возрасте от 25 до 34 лет - 46%. В Москве и Санкт-Петербурге по такой схеме оплаты труда готовы работать по 39% опрошенных.

Экономист Никита Кричевский в эфире НСН заявил, что подобные результаты опроса связаны в том числе с безработицей и нестабильностью пенсионной системы.

«Неприглядные результаты исследования портала Superjob говорят о трех неблаговидных вещах. Во-первых, это отсутствие работы в большинстве российских регионов. Работы, достойной квалификации людей, поэтому они соглашаются на работу в любой форме – «черной», «серой» или «белой». Во-вторых, в прошлом году с повышением пенсионного возраста, несмотря на все уверения властей в необходимости уплаты страховых пенсионных взносов, пошли прахом. В стабильную пенсионную систему нынче никто не верит. Поэтому вопрос об уплате пенсионных взносов перед людьми не стоит. В-третьих, люди разуверились в способности правительства эффективно перераспределять собираемые налоги на те цели, которые действительно сегодня необходимо решать и те цели, которые не допустят коррупционных преступлений», - полагает специалист.