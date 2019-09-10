Экономист: Россияне выбирают «серую» зарплату из-за недоверия к государству
Никита Кричевский рассказал НСН, как отучить граждан соглашаться на заработок в конверте.
На работу с «серой» зарплатой согласились бы 43% россиян. Таковы результаты опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob. 21% опрошенных затруднился ответить. Еще более трети соотечественников (36%) заявили, что не согласятся на предложение работодателя получать «серую» или «черную» зарплату. Исследователи отмечают, что за год эти цифры почти не изменились. Более склонны согласиться на зарплату в конверте россияне в возрасте от 25 до 34 лет - 46%. В Москве и Санкт-Петербурге по такой схеме оплаты труда готовы работать по 39% опрошенных.
Экономист Никита Кричевский в эфире НСН заявил, что подобные результаты опроса связаны в том числе с безработицей и нестабильностью пенсионной системы.
«Неприглядные результаты исследования портала Superjob говорят о трех неблаговидных вещах. Во-первых, это отсутствие работы в большинстве российских регионов. Работы, достойной квалификации людей, поэтому они соглашаются на работу в любой форме – «черной», «серой» или «белой». Во-вторых, в прошлом году с повышением пенсионного возраста, несмотря на все уверения властей в необходимости уплаты страховых пенсионных взносов, пошли прахом. В стабильную пенсионную систему нынче никто не верит. Поэтому вопрос об уплате пенсионных взносов перед людьми не стоит. В-третьих, люди разуверились в способности правительства эффективно перераспределять собираемые налоги на те цели, которые действительно сегодня необходимо решать и те цели, которые не допустят коррупционных преступлений», - полагает специалист.
Для того, чтобы граждане стали в большинстве своем отказываться от «серого» заработка, необходимо восстановить их доверие к государству.
«Ситуация гораздо серьезней, чем кажется на первый взгляд. Чтобы восстановить доверие людей к пенсионной системе, к государству в целом, нужны долгие упорные разъяснительные работы. А главное – позитивные результаты деятельности. Имеется ввиду повышение пенсионного обеспечения, эффективное расследование коррупционных преступлений, связанных с бюджетом. Это и развитие экономики как главного фактора увеличения реальных доходов», - добавил Кричевский.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в эфире НСН объяснил, почему многие россияне все еще считают нормальным получать зарплату в конвертах.
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