Кулибины уже варят бульон: Россиян предупредили о подделках на рынке красной икры
Уже настало время тех, кто хочет заработать на повышенном спросе на красную икру и выводит на рынок подделки, предупредил НСН Ярослав Викторов.
Любой покупатель может отличить подделанную банку красной икры. Для этого не нужны специальные устройства и навыки. Достаточно просто внимательно изучить контрэтикетку, рассказал НСН основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.
Ранее «Коммерсант» написал о том, что розничные цены на икру лососевых в середине ноября в России выросли в пределах от 71 до 154% в годовом выражении. Издание ссылается на данные Рыбного союза, где подсчитали, что средняя стоимость икры горбуши в рознице на 17 ноября 2026 года достигла 22,9 тысячи рублей за килограмм, прибавив 154%. Икра кеты подорожала за год на 111%, до 22,5 тысячи рублей, кижуча — на 122%, до 24 тысяч, нерки — на 71%, до 18 тысяч рублей. Эксперты связывают это с сокращением предложения, так как после плохой путины выпуск икры сократился в три раза. Викторов предупредил россиян о том, что на фоне повышенного спроса на красную икру перед новогодними праздниками и роста цен на неё, на рынке появляются подделки.
«Сейчас уже на рынок выходят всевозможные кулибины, которые понимают, что это их время. Они продают рыбный бульон по цене 7-8-9 тысяч за килограмм, получая сверхприбыль. И здесь вопрос только в сознательности наших граждан и в том, насколько они внимательно относятся к своему здоровью. На самом деле всё просто: переворачиваем банку и смотрим на контрэтикетку. Читаем внимательно состав, проверяем, есть ли действительно такой производитель, и обязательно сканируем этикетку «Честного знака». Нужно себе напомнить о том, что скупой платит дважды. Не стоит вестись на какие-то неадекватные предложения. Допустим, если вам сейчас предлагают икру кеты, горбуши, кижуча или нерки по 7 тысяч за килограмм – это даже можно не вскрывать. Красная икра – не тот продукт, который можно купить с рук. Это очень опасно и может привести к серьезным последствиям», - предупредил Викторов.
Говоря о текущих ценах на красную икру и перспективах их роста или снижения, основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» заметил, что выше уже некуда, но и вниз они не пойдут.
«Думаю, что предела мы уже достигли и та цена, которая есть, она уже неадекватна. Дальнейшего подорожания я не жду. Связано это ещё и с тем, что на рынке начала появляться полноценная икра-заменитель красной икры — икра форели. Икра форели — это продукт аквакультуры. Её объем в стране достаточен для того, чтобы удовлетворить тот спрос на красную икру, который не может удовлетворить дальневосточная икра горбуши, кеты, нерки, кижуча и так далее. В январе красная икра не подешевеет. И логика тут простая – её не останется, так как вся она будет съедена. А та, что останется, будет стоить дорого, так как на дефицитном рынке товар всегда будет пользоваться спросом», - пояснил Викторов.
Ранее президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев заявил НСН, что при выборе рыбного деликатеса по потребительским качествам, надо обратить внимание на продукты из минтая, так как белая икра дешевле и ничем не хуже.
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