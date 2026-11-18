Любой покупатель может отличить подделанную банку красной икры. Для этого не нужны специальные устройства и навыки. Достаточно просто внимательно изучить контрэтикетку, рассказал НСН основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.

Ранее «Коммерсант» написал о том, что розничные цены на икру лососевых в середине ноября в России выросли в пределах от 71 до 154% в годовом выражении. Издание ссылается на данные Рыбного союза, где подсчитали, что средняя стоимость икры горбуши в рознице на 17 ноября 2026 года достигла 22,9 тысячи рублей за килограмм, прибавив 154%. Икра кеты подорожала за год на 111%, до 22,5 тысячи рублей, кижуча — на 122%, до 24 тысяч, нерки — на 71%, до 18 тысяч рублей. Эксперты связывают это с сокращением предложения, так как после плохой путины выпуск икры сократился в три раза. Викторов предупредил россиян о том, что на фоне повышенного спроса на красную икру перед новогодними праздниками и роста цен на неё, на рынке появляются подделки.

«Сейчас уже на рынок выходят всевозможные кулибины, которые понимают, что это их время. Они продают рыбный бульон по цене 7-8-9 тысяч за килограмм, получая сверхприбыль. И здесь вопрос только в сознательности наших граждан и в том, насколько они внимательно относятся к своему здоровью. На самом деле всё просто: переворачиваем банку и смотрим на контрэтикетку. Читаем внимательно состав, проверяем, есть ли действительно такой производитель, и обязательно сканируем этикетку «Честного знака». Нужно себе напомнить о том, что скупой платит дважды. Не стоит вестись на какие-то неадекватные предложения. Допустим, если вам сейчас предлагают икру кеты, горбуши, кижуча или нерки по 7 тысяч за килограмм – это даже можно не вскрывать. Красная икра – не тот продукт, который можно купить с рук. Это очень опасно и может привести к серьезным последствиям», - предупредил Викторов.