Нет закона в головах. Почему россияне любят зарплаты в конвертах

«Это простой математический расчет – черным налом выйдет больше. И человек не доверяет пенсионным фондам и другим направлениям, куда как бы его зарплата перечисляется без его участия. Чтобы выдать рубль зарплаты, надо заплатить 60 копеек (в виде отчислений - НСН). Поэтому он говорит: дайте мне 1 руб. 60 коп. – я, как-нибудь, сам позабочусь о своей старости и своем здоровье. Сама логика означает, что у нас все еще нет торжества законов в головах, соответственно, люди допускают для себя такие полузаконные действия», - заявил он.

Парламентарий добавил, что причиной такого недоверия является тот факт, что важнейшие вопросы в стране решаются без участия граждан.