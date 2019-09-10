Нет закона в головах. Почему россияне любят зарплаты в конвертах
Депутат Госдумы заявил в эфире НСН, что в условиях тотального недоверия граждан государству не стоит рассчитывать, что они будут требовать только «белую» зарплату.
Только треть россиян (36%) считают для себя неприемлемым получать «серую» или «черную» зарплату. Такие данные привел сервис по поиску работы SuperJob, сообщает РИА Новости. При этом 43% опрошенных готовы получать часть зарплаты в конверте, 21% респондентов затруднились с ответом. При этом выведена закономерность: чем старше человек – тем более он склонен к серой схеме получения зарплаты (против выступают только 35% опрошенных в возрасте от 45 лет). А больше всех противников «черных» зарплат среди тех, чей ежемесячный доход превышает 80 тысяч рублей (45%).
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в эфире НСН объяснил, почему многие россияне все еще считают нормальным получать зарплату в конвертах.
«Они вообще не доверяют российскому государству»
«Это простой математический расчет – черным налом выйдет больше. И человек не доверяет пенсионным фондам и другим направлениям, куда как бы его зарплата перечисляется без его участия. Чтобы выдать рубль зарплаты, надо заплатить 60 копеек (в виде отчислений - НСН). Поэтому он говорит: дайте мне 1 руб. 60 коп. – я, как-нибудь, сам позабочусь о своей старости и своем здоровье. Сама логика означает, что у нас все еще нет торжества законов в головах, соответственно, люди допускают для себя такие полузаконные действия», - заявил он.
Парламентарий добавил, что причиной такого недоверия является тот факт, что важнейшие вопросы в стране решаются без участия граждан.
«Они вообще не доверяют российскому государству. Это глубокая система недоверия, потому что еще 28 лет назад у них было Отечество, Советский Союз. Его кто-то разрушил, зачем-то разломал, что-то без них делают. Без них принимают самые судьбоносные решения. О каком доверии здесь может идти речь?» - сказал собеседник НСН.
Отметим, что в августе Пенсионный фонд России насчитал в стране 6 миллионов граждан предпенсионного возраста, которые официально нигде не работают. По оценке экспертов, уровень безработицы в этой категории можно назвать экстремально высоким. В то же время глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в эфире НСН выразил уверенность, что большинство российских предпенсионеров работают, но попросту не хотят платить налоги.
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