Минэкономразвития России решило начать контролировать доходы и расходы россиян. Gланами ведомства поделилась заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина. По ее словам, цель такого нововведения - борьба с теневой экономикой в стране. Чиновник сообщила, что сейчас в России неработающих 15-17 миллионов человек. В результате за 2018 год бюджет потерял 4 миллиарда рублей на подоходном налоге и страховых взносах. Панина добавила, что идея «пока сырая», поэтому, как именно планируется осуществлять контроль доходов и расходов граждан, не ясно, передает РИА Новости. Позднее в министерстве заявили, что не ведут разработку подобных стратегий и законопроектов, отметив, однако, что вопрос выявления крупных необоснованных расходов поднимается на различных экспертных площадках.

Введение подобного контроля не только нарушает права человека, но и попросту нецелесообразно. Такое мнение в эфире НСН высказал завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при Президенте РФ Владимир Климанов в эфире НСН.

«Такой контроль нужно осуществлять в индивидуальных случаях, закрепленных в специальных законодательных актах. Его можно вводить как обязательную процедуру для отдельных категорий работников, например для руководителей разного уровня в госструктурах, в том числе в органах власти. Это может помочь, например, избежать некорректной информации, распространяемой в СМИ или предупредить появление разного рода коррупционных инструментов и механизмов, которые могут не выявляться только через анализ декларации о доходах гражданина. Вводить повсеместно такой контроль было бы избыточным и ненужным в силу даже того, что его администрирование будет дорогостоящим, нецелесообразным и даже нарушающим права человека», — полагает эксперт.

Климатов отметил, что в отдельных случаях система контроля за доходами и расходами граждан применяется и сейчас: например, при совершении гражданином каких-то дорогостоящих покупок. В то же время такие данные могут быть полезными для аналитических выкладок, в частности в сфере госуправления.

«Такая информация может быть необходима для анализа общей информации, например, о сводных доходах и расходах, совершаемых на конкретной территории. Это могло бы быть предметом для аналитических выкладок в сфере госуправления. Мы часто говорим, что нужно выводить из тени серые зарплаты и иные доходы. Но если мы даже не имеем сводной информации по этому поводу, то понятно, что она носит голословный характер, что есть какой-то огромный оборот серых денежных средств, откуда-то возникающих на территории и куда-то уходящих. А если появится точная информация, то тогда можно принимать решения об усилении борьбы с коррупцией в ее точечном, адресном направлении или, наоборот, при недостаточном финансировании — решения о вливании средств для решения определенных задач», — пояснил специалист.