Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиеву с Днем независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В своей телеграмме российский лидер отметил высокий уровень отношений двух стран.
«Подписанная в феврале Декларация о союзническом взаимодействии, несомненно, будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов», — говорится в тексте.
Путин подчеркнул, что Азербайджан достиг успехов в социально-экономическом развитии и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене.
Президент России пожелал коллеге здоровья, а гражданам Азербайджана — счастья и процветания.
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