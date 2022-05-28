Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

В своей телеграмме российский лидер отметил высокий уровень отношений двух стран.

«Подписанная в феврале Декларация о союзническом взаимодействии, несомненно, будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов», — говорится в тексте.

Путин подчеркнул, что Азербайджан достиг успехов в социально-экономическом развитии и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене.

Президент России пожелал коллеге здоровья, а гражданам Азербайджана — счастья и процветания.

