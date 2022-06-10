Путин вручил новому президенту Туркмении орден Дружбы

В сообщении говорится, что соответствующий указ российский лидер подписал в мае. В документе сказано, что Бердымухамедов удостоен награды «за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном».

Ранее Путин заявил, что непременно воспользуется приглашением Бердымухамедова и приедет в Туркмению с официальным визитом.