Путин вручил новому президенту Туркмении орден Дружбы

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым лично вручил ему орден Дружбы, сообщает пресс-служба Кремля.

Состоялась церемония инаугурации Сердара Бердымухамедова в Туркмении

В сообщении говорится, что соответствующий указ российский лидер подписал в мае. В документе сказано, что Бердымухамедов удостоен награды «за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном».

Ранее Путин заявил, что непременно воспользуется приглашением Бердымухамедова и приедет в Туркмению с официальным визитом.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:ТуркменияНаградаВладимир Путин
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