Путин вручил новому президенту Туркмении орден Дружбы
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым лично вручил ему орден Дружбы, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что соответствующий указ российский лидер подписал в мае. В документе сказано, что Бердымухамедов удостоен награды «за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном».
Ранее Путин заявил, что непременно воспользуется приглашением Бердымухамедова и приедет в Туркмению с официальным визитом.
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