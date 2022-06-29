Президент РФ Владимир Путин призвал нарастить совместные силы на Каспии для оперативного реагирования в случае природных и техногенных явлений в регионе, сообщают РИА Новости.

Об этом российский лидер заявил в среду, выступая на Каспийском саммите в Ашхабаде.

«Думаю, целесообразно нарастить совместные возможности по оперативному реагированию на природные, техногенные события и явления, которые могут негативно влиять на жизнь и благополучие людей в регионе» - отметил Путин.