«Эффект домино»: Как нехватка газа в Германии отразится на Европе
На фоне возможного прекращения поставок российского газа в Германию Берлин уже начинает готовиться к масштабному экономическому кризису.
Многие специалисты считают, что неправильная энергетическая политика Германии приведет к нехватке газа не только в этой стране, но и во всей Европе.
Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кро в эфире телеканала N-TV заявил, что, если у Германии возникнут трудности из-за дефицита газа, они затронут и остальные страны Евросоюза. Он считает, что в таком случае энергетический кризис затронет всю Европу как по «эффекту домино».
По его мнению, Германия - единственная страна, допустившая сокращения своей экономической деятельности из-за проблем с энергоресурсами.
Возможный рост цен на газ в Германии из-за санкций предсказывают и в России.
«То, что сейчас немцы получили, это цена сокращения поставок и относительной независимости. Цена полной независимости, как утверждают сами немецкие предприниматели – это разрушение германской экономики», - подчеркнул российский сенатор Алексей Пушков.
Видимо, чувствуя надвигающиеся проблемы, в Германии уже начали готовить население и бизнес к трудным временам из-за возможного прекращения поставок российского газа. Так, по некоторым данным, в 2023 году показатели немецкой экономики могут сократиться более чем на 3%.
К тому же на фоне надвигающегося кризиса, по сообщениям агентства Bloomberg, за последние три месяца производственные заказы на заводах в Германии упали, а затраты наоборот увеличились. Также некоторое немецкие компании начали готовиться к длительному сокращению потребления энергии. При этом закрыть производственные мощности вынуждены и предприятия, производящие бумагу, металл и продукты питания.
Проблему подтверждают и на высшем политическом уровне страны. Так, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что в случае нехватки газа, властям придется остановить работу ряда отраслей промышленности.
«Тогда все рыночно-экономические процессы прервутся. Для ряда отраслей это будет иметь катастрофический эффект», - добавил политик.
По его словам, из-за остановки промышленности многие граждане могут потерять работу, а регионы - целые промышленные комплексы.
Также, либо на фоне антироссийских санкций, либо в попытках хоть как-то сохранить поставки российского газа, Германия объявила о возможной национализации участка «Северного потока – 2», проходящего через ее территорию. Однако, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что Берлин ничего не выиграет от этого.
«Я называю это "памятником подводной архитектуры" по строительству новых красивых газопроводов. Вот получат они часть этого памятника – видимо, смогут туристов туда водить и на этом зарабатывать. Но от этого в Европе не станет больше газа. Чем больше Германия переходит в плоскость национализации и изъятия активов у России и "Газпрома", тем больше она обрубает любые концы, которые экономически связывали Европу с нами», - отметил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц признал, что антироссийские санкции вредят немецкой экономике.
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