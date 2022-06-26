«Эффект домино»: Как нехватка газа в Германии отразится на Европе

Многие специалисты считают, что неправильная энергетическая политика Германии приведет к нехватке газа не только в этой стране, но и во всей Европе.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кро в эфире телеканала N-TV заявил, что, если у Германии возникнут трудности из-за дефицита газа, они затронут и остальные страны Евросоюза. Он считает, что в таком случае энергетический кризис затронет всю Европу как по «эффекту домино».

По его мнению, Германия - единственная страна, допустившая сокращения своей экономической деятельности из-за проблем с энергоресурсами.