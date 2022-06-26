Германия начала готовить население и бизнес «к трудным временам»
Власти ФРГ начали готовить население и бизнес страны к трудным временам из-за возможности прекращения поставок газа из России, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, подобная перспектива нанесет долгосрочный ущерб крупнейшей экономике Европы. По оценкам Берлина, в 2023 году она сократится более чем на 3%.
Производственные заказы на заводах упали за последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится, пишет Bloomberg. Компании в Германии готовятся к длительному сокращению потребления энергии.
Закрыть производственные мощности вынуждены предприятия, которые производят бумагу, металл, а также продукты питания.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера, который заявил о риске роста цен на газ в стране.
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