«Разрыв красных линий»: В Госдуме не поверили в национализацию Германией «Северного потока-2»

Накануне сообщалось, что министерство финансов Германии планирует национализировать проложенную по территории страны часть «Северного потока 2».

«Я в это не очень верю. Это открытие огромного ящика пандоры и публичное разрывание всех международных договоров и отношений. "Северный поток 2" – это частное вложение компаний. Переход за красные линии маловероятен. Более того, уменьшение потока газа в Европу — это следствие именно действий стран ЕС и Украины. Так, Украина перекрыла одну из веток ГТС в Европу, но по этому поводу ее никто не ругает. Уже два месяца газ не поступает. Никто Украину не журит, санкции против нее не вводят, вдобавок продолжают поставлять оружие и деньги», - сказал Ананских.

При этом он отметил, что «Газпром» неоднократно подтверждал приверженность своим контрактным обязательствам по поставке газа.