«Разрыв красных линий»: В Госдуме не поверили в национализацию Германией «Северного потока-2»
Финансовое ведомство ФРГ не пойдет на нарушение частных вложений компаний, отметил в эфире НСН депутат Игорь Ананских.
Если Минфин Германии национализирует часть «Северного потока-2», то это приведет к публичному разрыву всех международных договоров и отношений, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что министерство финансов Германии планирует национализировать проложенную по территории страны часть «Северного потока 2».
«Я в это не очень верю. Это открытие огромного ящика пандоры и публичное разрывание всех международных договоров и отношений. "Северный поток 2" – это частное вложение компаний. Переход за красные линии маловероятен. Более того, уменьшение потока газа в Европу — это следствие именно действий стран ЕС и Украины. Так, Украина перекрыла одну из веток ГТС в Европу, но по этому поводу ее никто не ругает. Уже два месяца газ не поступает. Никто Украину не журит, санкции против нее не вводят, вдобавок продолжают поставлять оружие и деньги», - сказал Ананских.
При этом он отметил, что «Газпром» неоднократно подтверждал приверженность своим контрактным обязательствам по поставке газа.
«Именно компания Siemens не поставляет оборудование для полной работы "Северного потока". "Газпром" уверяет, что как только будет поставлено оборудование Siemens, то все восстановится, и "Газпром" сможет продолжать поставку газа. "Газпром" и Россия неоднократно подтверждали приверженность своим контрактным обязательствам. Европейским лидерам надо стукнуть кулаком по столу и обязать Украину открыть вторую ветку. Также надо обязать Siemens поставить оборудование, которое компания же и забрала с "Северного потока" на реконструкцию», - резюмировал Ананских.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что Германия ничего не выиграет в случае национализации «Северного потока – 2».
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